Hunderte Gegner und Befürworter von Abtreibungen haben bereits am Samstag in München demonstriert.

Von Martin Bernstein

Bei einer eigentlich verbotenen Großkundgebung am Samstag in Kassel sind gewaltbereite Corona-Gegner, Gegendemonstranten und Polizei massiv aneinandergeraten. In München blieb es zunächst ruhig, trotz mindestens acht zuvor angemeldeter Kundgebungen zum Thema. Einen für Sonntag geplanten Demonstrationszug von Pandemieleugnern hat die Stadt München vorab verboten.

Für den Sonntagnachmittag ist aber eine Großkundgebung auf der Theresienwiese angekündigt, bei der es um Alternativen zu den staatlichen Schutzmaßnahmen gehen soll. Die Veranstalter distanzieren sich aber ausdrücklich von der "Querdenker"-Szene. Wie schwierig diese Abgrenzung indes ist, erlebten die Organisatoren selbst. Als einen der Redner hatten sie nämlich ursprünglich den Bayern-Sprecher einer Elterninitiative aus dem Pandemieleugner-Spektrum angekündigt. Am Freitagabend wurde der Mann, ein Aktiver der Münchner AfD, wieder ausgeladen. Er und seine Organisation seien nicht erwünscht, machte die Initiatorin der Kundgebung klar.

Auf einer noch am Donnerstag verbreiteten Teilnehmer- und Rednerliste hatte Andreas Reuter ganz oben gestanden. Die ist nämlich alphabetisch nach Vornamen sortiert. Vielleicht wäre er sonst niemandem aufgefallen. Der ehemalige Stadtratskandidat der AfD und Kreisvorsitzende im Münchner Norden war als Bayern-Leiter von "Eltern stehen auf" angekündigt worden von der Initiative "Gemeinsam Zukunft", die am Sonntagnachmittag auf der Münchner Theresienwiese "sinnvolle, gerechte und nachvollziehbare Maßnahmen" gegen die Corona-Pandemie und "Öffnungen und Perspektiven für Alle" fordern will.

"Ich ärgere mich maßlos über diesen Fehler", räumt Initiatorin Susanne Grill ein. Man habe ihr Reuter und dessen Gruppierung "Eltern stehen auf" zuvor empfohlen, erzählt sie. Was Grill nicht gewusst haben will: Reuter schreibt auf Twitter, dass Corona "ein Greisen-Virus ist und nicht tödlich". Er will "alles endlich aufmachen und die Diktatur beenden". Er macht sich zusammen mit anderen Pandemieleugnern über die Polizei lustig ("Wenn eine #Demo nicht geht, dann machen wir halt einen #Gottesdienst") und freut sich im November: "Und die Impfung wird auch nichts ändern, Bätsch." Kurz: Reuter, der schon als Redner bei den "Corona-Rebellen" auftrat, ist ein Vertreter genau jener Szene, von der Grill sich und ihre Kundgebung auf der Theresienwiese abgegrenzt sehen will. "Mit provokanten Demonstrationen, wie sie vergangene Woche am Marienplatz in München und anderen Orten in Deutschland stattfanden, haben wir bei Gemeinsam Zukunft nichts gemeinsam."

Vergangene Woche war bekannt geworden, dass Teile der sogenannten Querdenken-Bewegung vom bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz beobachtet werden. In Internetgruppen der Initiative "Eltern stehen auf" werden immer wieder Gewaltfantasien und antisemitische Verschwörungstheorien gepostet und geteilt. Mit derartigen Umtrieben will Susanne Grill ihre eigene Initiative nicht in Verbindung gebracht sehen. Deshalb habe sie am Freitag, als sie von Reuters politischem Hintergrund erfahren habe, den AfD-Mann und dessen "Eltern stehen auf"-Gruppierung wieder ausgeladen. "Er tritt definitiv nicht auf", versichert Grill am Samstagabend. "Das ist mir ganz, ganz wichtig."

Es wird wohl auch vielen anderen der rund 35 Redner wichtig sein, die Grill für ihre Kundgebung am Sonntagnachmittag ankündigt - unter ihnen sind Politiker wie Martin Hagen (FDP) und Florian Post (SPD) sowie Vertreter verschiedenster Bereiche wie Einzelhandel, Gastronomie und Hotellerie, Sport und Gesundheit, Kunst und Kultur, Tourismus und Bildung. Dass die 1000 vom Kreisverwaltungsreferat genehmigten Teilnehmer zusammenkommen, glaubt Grill angesichts des miesen Wetters allerdings eher nicht.

Es wird der Abschluss eines Demonstrationswochenendes sein, das in München im Zeichen der Pandemie stand. 20 stationäre Kundgebung, zwei Demonstrationszüge und zwei Autokorsos waren bis Freitag beim Münchner Kreisverwaltungsreferat angemeldet worden. Knapp die Hälfte davon befassten sich mit Corona. Das Kreisverwaltungsreferat zog nach eigenen Angaben "Konsequenzen aus den bisherigen Erfahrungen, vor allem auch vom vergangenen Wochenende". Demonstrationszüge von Gegnern der Corona-Schutzmaßnahmen wurden behördlich untersagt. Stationäre Versammlungen wurden für den Sonntag zeitlich begrenzt nur an weitläufigen Orten außerhalb des Altstadtrings zugelassen, um sie besser handhaben zu können. Auch dort sollten jedoch Teilnehmerhöchstgrenzen, Abstandsregeln und Maskenpflicht gelten.

"Weil etliche Demonstranten unsere zum Gesundheitsschutz zwingend nötigen Auflagen verhöhnen, ist die Polizei ständig in einem Balanceakt", sagte Kreisverwaltungsreferent Thomas Böhle vorab. "Eine gewaltvolle Eskalation will niemand. Diesmal versuchen wir es mit Königsplatz und Theresienwiese. Es bleibt die Hoffnung auf Vernunft." Auch die für ihre abwartende Taktik am vergangenen Wochenende massiv kritisierte Münchner Polizei kündigte diesmal ein "konsequentes Vorgehen" für den Fall bewusster Verstöße und Provokationen an. "Nachsicht in diesem Bereich zu üben, wäre wegen der damit verbundenen gesundheitlichen Gefahren für die Bevölkerung weder zu vermitteln noch zu vertreten", betonte Polizeivizepräsident und Einsatzleiter Michael Dibowski.

Im Lkw saß, makaber genug, als Dekoration ein Skelett mit Mundschutz und dem Aufdruck "Diktatur".

Schon am Samstag zeigte sich, dass Pandemieleugner auch bei Kundgebungen präsent sind, die sich mit ganz anderen Themen befassen. Beobachter berichteten, dass eine Kundgebung von Abtreibungsgegnern auf dem Odeons- und dem Königsplatz von einem Fahrzeug aus geführt wurde, das sonst bei "Querdenker"-Demonstrationen zum Einsatz kommt. Im Lkw saß, makaber genug, als Dekoration ein Skelett mit Mundschutz und dem Aufdruck "Diktatur". Als Redner trat ein Mann aus Österreich auf, der auf seinem Twitter-Account die Zahl der Corona-Toten herunterspielt und Impfungen ablehnt. Die Auflagen für die Kundgebung der Abtreibungsgegner bezeichnete er als "nicht sehr demokratische Maßnahmen". Bis zu 600 Münchnerinnen und Münchner demonstrierten gegen den Auftritt der Abtreibungsgegner.

Vorab hatte die Münchner Fachinformationsstelle Rechtsextremismus gewarnt: Die Szene, die Schwangerschaftsabbrüche verunmöglichen wolle, rekrutiere sich auch aus christlich-fundamentalistischen und extrem rechten Teilen der Gesellschaft und sei in München besonders aktiv. Aufnahmen vom Samstag belegen zudem offenkundig, dass mindestens ein Ordner der Abtreibungsgegner gut sichtbar das Emblem einer rechtsextremistischen kroatischen Miliz trug. Menschen und Regierungen wollten keine Abtreibungen, hieß es in einem Redebeitrag - Schwangerschaftsabbrüche seien das Werk einer Lobby und internationaler Institutionen. Ihr Frauenbild machten Teilnehmer der Kundgebung auf Plakaten sichtbar, auf denen zu lesen war: "Mutter werden - mehr Frau sein geht nicht."