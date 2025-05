Sie ziehen eine Linie von der Nakba bis in die Gegenwart, von der Vertreibung Hunderttausender Palästinenser im Zuge der Staatsgründung Israels 1949 zu dem aktuellen Krieg in Gaza. Mehrere Hundert Menschen haben am Samstag für Palästina und gegen den Krieg Israels in Gaza demonstriert, aufgerufen hatte die Gruppe „Palästina spricht München “. Anlass war der Gedenktag zur Nakba, arabisch für Katastrophe, er wurde in der vergangenen Woche begangen. Die Versammlung sei reibungslos verlaufen, lautet die Bilanz der Polizei, rund 600 Personen hätten teilgenommen.

Deren Kritik richtete sich insbesondere gegen die Bundesregierung, weil sie Israel weiterhin unterstütze, obwohl dessen Regierung aus Sicht der vermutlich meisten Demonstrierenden einen Genozid in Gaza zu verantworten habe. Eine Studierende rief in ihrer Rede auf dem Königsplatz dazu auf, Druck auf die deutsche Regierung auszuüben, damit diese wiederum Druck auf Israel mache.

Amina Darwish von „Palästina spricht München“ beklagte, dass Israel versuche, die palästinensische Identität auszulöschen. Zugleich kritisierte sie die „Komplizenschaft Deutschlands“. Als sie den Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der vergangenen Woche in Israel erwähnte, gab es Buhrufe aus der Menge. Darwish kritisierte, dass in Deutschland das Grundrecht auf Meinungsfreiheit „systematisch eingeschränkt“ werde, bezogen auf Kritik an Israel.

Die Unterstützer Palästinas rief sie zum Durchhalten auf: „Wir sind müde, erschöpft und verzweifelt.“ Das aber sei nichts im Vergleich zu dem, was die Menschen in Gaza erlebten. Seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 mit rund 1200 Toten und Hunderten Entführten bombardiert Israel den Gazastreifen, weit mehr als 50 000 Menschen seien nach Angaben palästinensischer Behörden dort getötet worden.

Wie üblich bei pro-palästinensischen Demonstrationen war die Stimmung geprägt von kämpferischen Slogans. „Israel ist rechtsextrem, für Deutschland ist das kein Problem“, wurde beispielsweise gerufen, oder: „Deutschland finanziert, Israel bombardiert.“ Auf Plakaten wiesen Protestierende auf die katastrophale Lage in Gaza hin: „Hunger als Waffe? Und immer noch kein Druck auf Israel. Wo ist Euer Gewissen?“ Oder: „Kein Wasser und Brot, Gaza ist in Not.“