Am Tag vor der Europawahl wird in München erneut eine Demonstration für die Demokratie und gegen Rechtsextremismus stattfinden. Das Bündnis „EUre Wahl“ ruft für Samstag um 16 Uhr zu einer Kundgebung auf dem Königsplatz auf. Organisiert wird die Versammlung nach Angaben der Veranstalter vor allem von Klimaaktivisten von Fridays for Future , die bereits maßgeblich die „Lichtermeer“-Demonstration im Februar auf der Theresienwiese veranstaltet haben.

Das Bündnis für die Samstags-Kundgebung wird unter anderem unterstützt von der Sektion München-Oberland des Deutschen Alpenvereins, Mehr Demokratie, Bund Naturschutz, Bellevue di Monaco, dem bayerischen Flüchtlingsrat und dem Migrationsbeirat. Die Veranstalter rechnen laut Sprecherin Ronja Hofmann mit mehreren Tausend Teilnehmenden, angemeldet seien 10 000. Das Bündnis ruft dazu auf, am Sonntag zur Wahl zu gehen. Erstmals dürfen auch 16- und 17-Jährige wählen.

Dass vermutlich deutlich weniger Menschen auf die Straße gehen werden als Anfang des Jahres, als es bei Demonstrationen vor dem Siegestor und auf der Theresienwiese mehrere Hunderttausend waren, erklärt Hofmann damit, dass aktuell die Stimmung nicht mehr so emotional sei. Im Januar war durch Recherchen von Correctiv und Greenpeace bekannt geworden, dass sich in Potsdam Rechtsextreme getroffen und über die Vertreibung von Menschen mit Migrationsgeschichte gesprochen hatten.

Die Kundgebung am Samstag steht unter der Überschrift „Rechtsextremismus stoppen – Demokratie verteidigen“. Jana Häfner vom Organisations-Team wird in einer Mitteilung so zitiert: „Anfang des Jahres waren Hunderttausende auf der Straße, um gegen Rechtsextremismus und für Demokratie zu demonstrieren. Genau diesen Willen, die Demokratie zu verteidigen, braucht es jetzt bei der Europawahl.“ Es gelte, so Hofmann, „Demokratie, Meinungspluralität und Menschenrechte gegen diejenigen zu verteidigen, die Hass, Hetze und abscheuliche Deportationsfantasien verbreiten.“

Sprechen wollen auf dem Königsplatz Vertreterinnen und Vertreter unter anderem von Campact, Flüchtlingsrat und Omas gegen Rechts. Musik machen werden Queen Lizzy, Gündalein und Cassandra Stehen.