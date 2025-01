„ Demokratie braucht dich.“ Unter diesem Motto rufen zahlreiche Münchner Gruppen, Vereine und Organisationen vor der Bundestagswahl zu einer Demonstration „für Demokratie und Menschenwürde“ auf. Geplant ist sie für Samstag, 8. Februar, um 14 Uhr auf dem Geschwister-Scholl-Platz vor der Universität. Neben Reden soll es auf der Bühne auch Musik geben, unter anderem von Hans Well und den Wellbappn. Der Verein „ München ist bunt“ organisiert die Versammlung federführend, zusammen unter anderem mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund, dem Kreisjugendring und Fridays for Future.

Laut Micky Wenngatz, Vorsitzende von „München ist bunt“, hätten sich bislang gut 50 Organisationen dem Aufruf angeschlossen, darunter Bellevue di Monaco, Münchner Freiwillige, Aufstehen gegen Rassismus, Pulse of Europe, #IchBinArmutsbetroffen, Münchner Sportjugend, Klimatreff Milbertshofen, Be’er Sheva Munich Queer, Freunde Abrahams, Filmfest München, Kulturraum München und Slutwalk München. Wenngatz: „Jetzt ist die Zeit, für unsere Demokratie einzustehen und als vielfältige Gesellschaft sichtbar und laut zu sein.“ Es gelte, ein „Zeichen für Respekt, Toleranz und Demokratie zu setzen“.

Bei „München ist bunt“ hätten in den vergangenen Wochen viele Menschen den Wunsch geäußert, vor der Bundestagswahl am 27. Februar gegen den Rechtsruck zu protestieren, berichtet Wenngatz. Entsprechend heißt es im Aufruf zur Demo: „In einer Zeit, in der Hass, Ausgrenzung und rechtsextreme Gruppen zu einer Gefahr für unsere Demokratie werden, in der es immer mehr rechtsextreme Gewalt gibt, in der in unserem Nachbarland Österreich die extrem rechte FPÖ den Kanzler stellen könnte, setzen wir ein kraftvolles Zeichen für Vielfalt, Menschenwürde, Zusammenhalt und Demokratie!“

Die jüngsten großen Demonstrationen für Demokratie gab es in München vor einem Jahr: Anfang 2024 gingen Hunderttausende auf die Straße, vor dem Siegestor und auf der Theresienwiese mit einem „Lichtermeer“.