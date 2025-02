Im Aufruf zur Demo heißt es: „In einer Zeit, in der Hass, Ausgrenzung und rechtsextreme Gruppen zu einer Gefahr für unsere Demokratie werden, in der es immer mehr rechtsextreme Gewalt gibt, in der in unserem Nachbarland Österreich die extrem rechte FPÖ den Kanzler stellen könnte, setzen wir, kurz vor der Bundestagswahl, ein kraftvolles Zeichen für Vielfalt, Menschenwürde, Zusammenhalt und Demokratie!“

Man darf gespannt sein, worauf sich die Rednerinnen und Redner fokussieren: Ob sie vor allem den Wert der Demokratie für ein gutes Miteinander herausstellen und die in Teilen rechtsextreme AfD attackieren, und wie sehr sie auf den heftig diskutierten Kurs der Union im Bundestag eingehen. Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat zweimal mit seiner Unionsfraktion mit der AfD für eine Verschärfung der Migrationspolitik gestimmt. Micky Wenngatz, als Vorsitzende des Vereins „München ist bunt“ die Hauptorganisatorin der Demo, sagt, sie nehme noch immer bei vielen Menschen eine große Empörung wahr über das Vorgehen der Union.

„Zieht euch warm an“: Wenngatz rät allen Teilnehmenden zu dicker Kleidung und verspricht: „Wir haben Platz für alle.“ Bühne und Lautsprecher seien so konzipiert, dass alle Teilnehmenden alles hören, auch wenn mehr als die angemeldeten 75 000 kommen. Das Bühnen-Programm werde etwa zwei Stunden dauern. Reden sollen unter anderem der Journalist und FPÖ-Experte Robert Misik, die Migrationsforscherin Birgit Glorius, Tina Monkonjay Garway vom Migrationsbeirat und die junge Jüdin Joëlle Lewitan. Musik kommt unter anderem von Hans Well, den Distopianer*innen, Susanne Spahn, Roger Rekless und Gündalein. Moderieren wird die Fernsehjournalistin Özlem Sarikaya.

Im Hintergrund, sagt Wenngatz, wirkten mehrere Dutzend Personen bei der Vorbereitung mit: Bühne und Lautsprecher müssten aufgebaut, Gäste und Medien betreut werden, es gebe Gebärdendolmetscher und rund 100 Ordner. „München ist bunt“ habe die Betreiber der Mobilfunknetze gebeten, die Kapazitäten während der Demo zu erhöhen, um zu vermeiden, dass das Netz zusammenbricht. Wenngatz sagt, sie hoffe auf eine starkes Signal: „Nur wenn wir ganz viele sind, ist es ein starkes Zeichen.“

Auf einen großen Andrang stellt sich die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) ein. Man unterstütze die Demokratie-Demo, so die MVG, indem man bei Bedarf zusätzliche U-Bahn-Züge fahren lasse und mehr Personal als üblich einsetze. Dennoch könne es eng werden, weshalb die MVG empfiehlt, sich frühzeitig auf den Weg zu machen. Folgende Stationen liegen auf oder in der Nähe der Theresienwiese: Theresienwiese (U4, U5), Schwanthalerhöhe (U5), Goetheplatz oder Poccistraße (U3, U6), Hauptbahnhof (U- und S-Bahn), Hackerbrücke (S-Bahn).

Die Liste der Gruppen, Organisationen und Institutionen, die zur Teilnahme aufrufen, ist sehr lang. Darunter sind: Bellevue di Monaco, Lichterkette, Deutscher Gewerkschaftsbund, Friday for Future, Omas gegen Rechts, Migrationsbeirat, Mieterverein, Erzdiözese, Stadtmuseum, Tollwood, Feierwerk, ADFC, Jüdisches Museum, Diakonie, der Rat der Religionen, Feierwerk, Johanniter-Unfallhilfe, Arbeiterwohlfahrt, TSV 1860 München, Taxi München, Stadtwerke, Paritätischer Wohlfahrtsverband, Bund Naturschutz und die Kammerspiele. Zu den Unterstützern gehören auch einige Parteien, darunter Jusos, Grüne, SPD, Freie Wähler, Mut, Volt.