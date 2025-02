So aufgeladen die politische Debatte gerade ist nach den beiden Abstimmungen im Bundestag, bei denen Union und AfD gemeinsam für eine Verschärfung der Migrationspolitik stimmten – ein Selbstläufer wird diese Demo nicht für die Veranstalter rund um den Verein „München ist bunt“. Die Wirkung hängt stark ab von der Zahl der Teilnehmenden, und dafür liegt die Messlatte sehr hoch, das weiß auch Hauptorganisatorin Micky Wenngatz, Vorsitzende von „München ist bunt“ und SPD-Stadträtin.

Ein Maßstab sind die beiden großen Demos zum selben Thema vor einem Jahr: Vor das Siegestor und auf die Theresienwiese kamen damals Hunderttausende. Und ganz aktuell sind da die 160 000 Menschen, die am Sonntag laut Polizei in Berlin demonstrierten, für den Erhalt der Brandmauer zur AfD. Kann München mithalten? Auf der weitläufigen Theresienwiese könnten sich selbst mehrere Zehntausend Menschen geradezu verlieren.

Ein weiteres Risiko der Demokratie-Demo könnte im aktuellen politischen Klima liegen. Derzeit überlagert die Kritik am Kurs der Unionsparteien, in der Migrationsfrage mit Stimmen der AfD Beschlüsse im Bundestag durchzubringen, fast alles andere. Könnte im Ärger vieler Demonstranten untergehen, dass die Gefahr für die Demokratie vor allem von der AfD ausgeht? Nein, „auf gar keinen Fall“, sagt Wenngatz. Bei aller Kritik am Unionskurs im Bundestag: Die Menschen, die sie am Samstag mobilisieren wolle, wüssten, dass es die AfD sei, die die Demokratie gefährde, nicht die Union.

Angela Bauer ist selbst eine erfahrene Demo-Organisatorin und unterstützt als Vorstandsmitglied des Kulturzentrums „Bellevue di Monaco“ den aktuellen Aufruf. Sie rechne damit, sagt sie, dass sehr viele Menschen auch in München auf die Straße gehen, um zu zeigen: Wir sind nicht einverstanden damit, dass die AfD vielleicht doch noch zum politischen Partner werden könnte. Ja, sie sehe durchaus ein Risiko, den Hauptgegner aus den Augen zu verlieren. „Wir stehen alle etwas hilflos vor diesem Dilemma“, sagt sie. Hier die für sie verständliche Wut auf den Merz-Kurs, dort die Notwendigkeit, vor allem die AfD politisch zu bekämpfen. Bauer formuliert einen Appell: Die demokratischen Kräfte müssten zusammenhalten. Es brauche demokratisch gesinnte Politikerinnen und Politiker, die trotz inhaltlicher Differenzen zu Kompromissen fähig seien. „Wir sind hier nicht im Sandkasten.“

Im Aufruf zur Münchner Versammlung am Samstag sind weder AfD noch Union genannt. Stattdessen heißt es: „In einer Zeit, in der Hass, Ausgrenzung und rechtsextreme Gruppen zu einer Gefahr für unsere Demokratie werden, in der es immer mehr rechtsextreme Gewalt gibt, in der in unserem Nachbarland Österreich die extrem rechte FPÖ den Kanzler stellen könnte, setzen wir ein kraftvolles Zeichen für Vielfalt, Menschenwürde, Zusammenhalt und Demokratie! Gemeinsam zeigen wir: München steht für ein buntes, solidarisches und demokratisches Miteinander.“

Die Veranstalter bitten Teilnehmende, rechtzeitig mit U- und S-Bahn anzureisen. Die Erfahrung vom letzten Jahr, als man ein „Lichtermeer“ auf der Theresienwiese bildete, zeige, dass es sonst zur Überfüllung der Züge kommen könnte. Neben einigen Redebeiträgen, ist auch Musik vorgesehen. Unter anderem sollen auftreten: Susanne Spahn, Gündalein, Roger Rekless, Hans Well & die Wellbappn, Johnny Dichter.