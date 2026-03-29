Die Antwort auf die Frage, warum sie gekommen sind, hat bei einigen nur zwei Wörter. „Es reicht!“ So steht es auf mehreren Plakaten, die von den Demonstrierenden am Sonntagnachmittag auf dem Königsplatz hochgehalten werden. Die Antwort auf die Frage, warum es auch an einem kalten regnerischen Sonntag in München so viele sind, die hat schon mehr Wörter und verschiedene Gründe. Das zeigt sich im Laufe der Kundgebung. Deutschlandweit gibt es an diesem Wochenende Solidaritätsdemonstrationen für Collien Fernandes und gegen Gewalt an Frauen. Bereits am Samstag gingen in verschiedenen Städten Tausende Menschen auf die Straße.

Auslöser der Demonstrationen war zunächst ein Spiegel-Bericht, in dem Fernandes schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Partner erhebt, den Schauspieler Christian Ulmen. Fernandes wirft Ulmen darin vor, unter ihrem Namen Fake-Accounts bei sozialen Medien betrieben und pornografische Videos und Bilder an Männer geschickt zu haben. Es folgte in der Öffentlichkeit und den sozialen Netzwerken eine große Diskussion über digitale und sexualisierte Gewalt gegen Frauen. Und nun stehen am Sonntag auch in München Tausende vor einer Bühne am Königsplatz.

Angemeldet hatten die Organisatoren 5000 Teilnehmer, und so viele sind laut Polizei auch da. Da steht zum Beispiel Agnes Lison und hält ein Plakat mit der Aufschrift „Stop!“ hoch. Sie freue sich, sagt die 48-Jährige, dass sich nun viele Frauen trauen würden, offen zu sprechen „und offen ihre Wut zu zeigen“. Ein paar Schritte weiter wartet Margarete Bause auf den Beginn der Kundgebung. Die frühere Fraktionsvorsitzende der Grünen im bayerischen Landtag sagt: „Ich bin entsetzt, dass sich noch im Jahr 2026 so ein Hass gegen Frauen in so einer Deutlichkeit zeigt.“ Das Beispiel Fernandes sei ja nur eines von Hunderttausenden. „Ich kenne selbst so viele Frauen, die davon betroffen sind, und das ist ja ein weltweites Phänomen“, das durch das Internet noch einmal verstärkt werde.

Auch Margarete Bause, ehemalige Bundestagsabgeordnete (links), und die Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze nahmen an der Demonstration teil. Felix Hörhager/dpa

Es sei ja oft so, dass es einen krassen prominenten Fall brauche, der viel Öffentlichkeit erreiche, um ein Thema deutlich zu machen. „Und dann folgt oft die beliebte Strategie, zu sagen, dass die Frau ja wahrscheinlich wieder etwas falsch gemacht hat, die Täter-Opfer-Umkehr“, sagt Bause. Ihr selbst sei das während ihrer aktiven Zeit in der Politik auch regelmäßig passiert, dass gerade vor Wahlen Bilder mit falschen Zitaten veröffentlicht wurden.

Nebenan sagt eine Demonstrantin in ein Fernseh-Mikrofon, dass sie regelmäßig „im Internet angeschimpft“ werde. Dann beginnt die Demonstration, und als erste Rednerin spricht Lydia Dietrich, Geschäftsführerin der Frauenhilfe München. „Gewalt gegen Frauen, Kinder, Transpersonen und queere Menschen ist nicht weniger als eine Gefahr für unsere Demokratie.“ Dafür gibt es den ersten richtig großen Applaus auf dem Königsplatz an diesem Nachmittag, und auch für Dietrichs Satz, dass man nur nach München schauen müsse, wo Aktionspläne gegen Gewalt an Frauen geschrieben und umgesetzt werden.

„Und in der Staatskanzlei da hinten überlegt man, wie man möglichst wenig Geld für die Umsetzung des Gewalthilfegesetzes ausgeben kann“, sagt Dietrich. Gewalt gegen Frauen sei immer nur die finale Spitze der Ungleichstellung von Frauen. Richtig laut wird es dann noch bei ihrem Schlusssatz, als es um diejenigen geht, „die in dieser Debatte nie vorkommen“ und die der Gewalt in jeglicher Form schutzlos ausgeliefert seien, nämlich die Kinder der von Gewalt betroffenen Mütter: „Gewalt gegen Frauen ist Kindeswohlgefährdung.“

„Sexualisierte Gewalt gegen Frauen ist kein Frauenthema, sondern eins für uns alle“, sagt der neu gewählte Münchner Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne). Felix Hörhager/dpa

Auch der frisch gewählte neue Münchner Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) ist gekommen und sagt am Rande der Veranstaltung: „Sexualisierte Gewalt gegen Frauen ist kein Frauenthema, sondern eins für uns alle. Und die Täter sind fast immer Männer.“ Deshalb seien Männer gefragt, Flagge zu zeigen. Die meisten Demonstrierenden sind Frauen an diesem Nachmittag, es sind aber auch zahlreiche Männer gekommen. Die dann als nächstes Katharina Schulze zuhören, der Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Landtag.

Sie listet auf, was getan werden müsse: Die Gesetzgebung müsse verschärft werden, die Tech-Konzerne müssten zur Verantwortung gezogen werden, es brauche schlicht mehr Geld für Beratungsstellen und Opfer der Gewalt und zuletzt auch eine bessere Bildungsarbeit zum Thema Männlichkeit. Auch hier ist der Applaus lang und laut. Einer der Gründe, warum sich auch an diesem Tag in München so viele Menschen der Solidaritätsdemo angeschlossen haben, könnte in einem Satz von Rednerin Lydia Dietrich stecken. Auch sie sagt: „Mir reicht’s!“ Aber dann geht der Satz noch weiter: „Und das seit 40 Jahren, seitdem ich gegen Gewalt gegen Frauen kämpfe.“