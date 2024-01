Von Heiner Effern

Ob es nun hunderttausend Menschen waren, wie die Polizei schätzt, oder ob es deutlich mehr waren, wie die Veranstalter erklären, eine Erkenntnis bleibt: Mehr Demonstranten gegen Rechtsextremismus hat es auf Münchens Straßen nur einmal im Jahr 1992 gegeben. Und auf eine Botschaft konnten sich am vergangenen Sonntag alle Teilnehmer einigen: Wir wollen keine rechtsradikale Politik, wir wollen keine AfD. Viel war von einem starken Zeichen für die Demokratie die Rede, doch was ist eigentlich bei der AfD in München angekommen?