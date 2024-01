Auch auf der Leopoldstraße standen Zehntausende dicht an dicht. Der geplante Demonstrationszug konnte nicht stattfinden - es waren zu viele. Gut so, kommentiert Martin Bernstein.

200 000 Menschen setzen in München ein Zeichen, das bleiben wird. Das liegt auch daran, dass die Kundgebung anders verläuft als geplant.

Von Martin Bernstein

Stell dir vor, es ist Sonntag in München und Großdemo gegen, nennen wir sie beim Namen, Faschisten. Mit deinem selbstgemalten Pappschild gehst du durch die Straßen deines Viertels. Immer mehr Menschen siehst du, die denselben Weg gehen. Und du denkst: Wir werden vielleicht doch die prognostizierten 20 000. Dann sitzt du in der völlig überfüllten U-Bahn, siehst Hunderte, die an jedem Bahnsteig warten, alle mit demselben Ziel, und du glaubst: Das kann etwas Großes werden. Schließlich musst du aussteigen, weil auch mit der U-Bahn kein Durchkommen mehr zum Kundgebungsort ist. Zusammen mit Tausenden anderer machst du dich zu Fuß auf den Weg. Dann kommt die Nachricht: Es sind viel mehr, als irgendwer vorherzusagen gewagt hätte. 200 000 Menschen vielleicht. Und du erfährst, dass die Versammlung abgebrochen wurde. Weil es zu viele waren...