München:"Querdenker"-Szene demonstriert in der Innenstadt

Von Martin Bernstein, René Hofmann und Joachim Mölter

"Schämen Sie sich!" schreibt ein Twitter-User. "Abscheulich", "ekelhaft" und "widerwärtig" fanden andere die Ankündigung des Ulmer Anwalts Markus Haintz, ausgerechnet am 9. November für inhaftierte Pandemieleugner und Verschwörungsideologen (Haintz: "politische Gefangene") zu demonstrieren.

Die Kundgebung, die um 18 Uhr auf dem Max-Joseph-Platz mit laut Polizei etwa 300 bis 350 Teilnehmern statt der angemeldeten 800 Personen begann, sei "ein Schlag ins Gesicht aller Opfer", sagte Micky Wenngatz, die Vorsitzende des Bündnisses "München ist bunt". Sie kündigte an: "Wir lassen nicht zu, dass am Jahrestag des 9. November 1938 Rechtsextreme und Antisemiten ungehindert ihre Parolen verbreiten können" und rief zu Protesten auf. Um 18 Uhr formierten sich daher auch etwa 250 Gegendemonstranten auf dem Max-Joseph-Platz. Buhrufe und einzelne kurze Sprechchöre wie "Nazis raus!" ertönten. An den Absperrgittern kam es zu hitzigen Debatten.

Detailansicht öffnen Etwa 250 Menschen versammelten sich zu einer Gegendemo auf dem Platz. (Foto: Robert Haas)

Der von Haintz initiierte Demonstrationszug ist unter anderem dem auf den Philippinen festgesetzten Münchner Propagandisten des antisemitischen Verschwörungskults "QAnon" Oliver Janich gewidmet, der öffentlich dazu aufgerufen hat, deutsche Politiker und einen jüdischen Milliardär umzubringen. Ein verurteilter Volksverhetzer kündigte außerdem an, die Demo als Solidaritätskundgebung für eine inhaftierte Shoah-Leugnerin zu nutzen. Eine bewusste Provokation angesichts des Datums und der im nahen Alten Rathaus gleichzeitig stattfindenden Gedenkfeier für die Opfer der Novemberpogrome von 1938.

Bei der Gedenkstunde im Alten Rathaus ging Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde, am Abend auf die nahe Demonstration der "Querdenker"-Szene ein: "Die politischen Kräfte, die den Hass unserer Geschichte wieder entfesseln wollen, werden dieses Land erneut in den Abgrund stürzen, wenn wir sie lassen. Alles, was mein Vater sich erhofft hat und das nach 1949 Wirklichkeit wurde - wollen sie zerstören." Parteien wie die AfD und Gruppierungen wie die, die zur selben Zeit durch die Münchner Innenstadt zögen, seien eine Gefahr für die Demokratie. Sie dankte allen, "die gegen den Hass auf der Straße sind und ihre Stimme erheben".

Der Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, Ludwig Spaenle, hatte die geplante Kundgebung scharf kritisiert. "Die Querdenker-Szene und viele ihrer Sympathisanten" müssten wissen: "Wer sich auf den 9. November als deutschen Schicksalstag beruft und an diesem Datum in München zu einer Kundgebung aufruft, um zugunsten vermeintlich 'politischer Gefangener' zu demonstrieren, folgt einer unseligen Tradition, die vor 99 Jahren in München blutig gescheitert ist."

Spaenle wies damit auf den ebenfalls an einem 9. November an der Feldherrnhalle niedergeschlagenen Hitlerputsch hin. Nicht weit entfernt - auf dem Platz vor der Oper - begann am Mittwochabend der Aufmarsch der verschwörungsideologischen Szene. In den vergangenen Jahren hatten Münchner Neonazis immer wieder versucht, am 9. November zur Feldherrnhalle zu marschieren. "Die Zivilgesellschaft und die Behörden seien aufgefordert", so Spaenle, einen Missbrauch dieses Datums zu verhindern.

Der Veranstalter der Kundgebung, Markus Haintz, stritt in einer am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme ab, "dass er durch die Demonstration Opfer der Nazidiktatur provozieren möchte". Der ursprünglich gewählte Ort unmittelbar neben der offiziellen Gedenkfeier, der Termin: alles mehr oder weniger Zufall, behauptet der Anwalt aus der Querdenker-Szene - obwohl seine Demo-Aufrufe mit dem Hashtag #muc911 von Anfang an auf den "deutschen Schicksalstag" abzielten. Am Mittwoch veröffentlichte Haintz in den sozialen Netzwerken Bilder der auf der Kundgebung verbotenen Reichsflaggen. Um auf das Verbot hinzuweisen, wie er schrieb. Er werde jeden, der sie trage, von der Versammlung ausschließen, kündigte Haintz sehr zum Unmut etlicher Anhänger an. Wer verbotene Symbole dabei habe, werde als Provokateur vom Staat bezahlt, behauptete er.

Charlotte Knobloch hatte städtische Stellen schon am Freitag dazu aufgefordert, alles Nötige zu tun, "damit diese Demonstration so nicht stattfindet". Der Rechtsstaat müsse sich wehrhaft zeigen gegen seine Feinde, hatte die Münchner Ehrenbürgerin gefordert. Ein Verbot einer Demonstration stelle im Versammlungsrecht die "ultima ratio" dar, erklärte ein Sprecher des Münchner Kreisverwaltungsreferats auf Anfrage, und könne nur als allerletztes Mittel eingesetzt werden.

Allerdings hat die Stadt zahlreiche Beschränkungen erlassen, darunter "das Tragen von Bekleidung sowie das Verwenden von Kundgabemitteln mit Aufschriften (...), die an ein Tor eines Konzentrationslagers angelehnt sind oder ein solches abbilden" oder Symbole, die an "Judensterne" erinnern mit Slogans wie "CoV-2", "ungeimpft", "Impfen macht frei", "Die Spritze macht frei", "Dr. Mengele" oder "Zion" verboten. Diese Beschränkungen seien nötig, weil sonst "mit hoher Wahrscheinlichkeit" die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet seien. Die Versammlung hatte noch nicht begonnen, als Oberstaatsanwalt Andreas Franck, der Antisemitismus-Beauftragte der bayerischen Justiz, auf ein möglicherweise volksverhetzendes Plakat aufmerksam gemacht wurde. Angriffsziel der Foto-Collage: Juden.

Die Kundgebung soll laut Planung am Amtsgericht und am Justizpalast vorbei zum Strafjustizzentrum an der Sandstraße führen. Dort und bei der Rückkehr zum Max-Joseph-Platz sollen weitere Kundgebungen stattfinden. Die Münchner Polizei ist mit 300 Beamten im Einsatz.