"Kein Fußbreit den Rechten"

Detailansicht öffnen Antonia Köll (Foto: Florian Peljak)

Antonia Köll, 20: "Ich will hier ein starkes Zeichen gegen den Rechtsruck in Deutschland setzen, um mit den Leuten ein gemeinsames Gefühl zu entwickeln. Um auf der Straße zu kämpfen, dass wir, die Bevölkerung, etwas ändern können. Das ist mir sehr wichtig. Keinen Fußbreit den Rechten, keinen Fußbreit den Faschisten, der AfD. Mir geht es da nicht nur um die geheimen Intrigen, sondern um die Akzeptanz in der Mitte der Bevölkerung. Man hat das an den Wahlergebnissen gesehen. Und man sieht es täglich auch in der Politik der Ampel. Das finde ich furchteinflößend. Seit wann ist dieser Rechtsruck so weit in der Mitte angekommen? Seit wann ist es so akzeptiert, offen rassistisch zu sein?"