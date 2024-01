Luc Ouali gehört zu den Organisatoren der Demonstration gegen rechts, die am Sonntag am Münchner Siegestor starten soll.

Von Stephan Handel

Luc Ouali ist 19 Jahre alt, Student, der Sprecher von "Fridays for Future" in München - und nun zudem einer der Organisatoren der Demonstration "Gemeinsam gegen Rechts - für Demokratie und Vielfalt". Sie startet am Sonntag um 14 Uhr am Siegestor. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung berichtet er, wie die Kundgebung zustande kam, warum die Organisatoren unbedingt an einem Haus in Schwabing vorbeiziehen wollten und der Kampf gegen rechts nicht mit einer einzelnen Demonstration erledigt ist.