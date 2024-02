Kommentar von Bernd Kastner

Eine Leerstelle hat sich aufgetan in München. Es ist eine politische und gesellschaftliche Lücke nach dem großen Erfolg der Demo vom Siegestor "gegen rechts". Wie geht es weiter? Wer organisiert fortan den Protest gegen die AfD und ihre Vertreibungs-Fantasien? Wer kümmert sich darum, dass die Ausrichtung künftiger Aktionen möglichst alle Demokratinnen und Demokraten mitnimmt? Während sich bundesweit die Protestwelle ausbreitet, auch in kleine Städte, war es in München nach dem 21. Januar auffallend still.