128 likes, 0 comments - szmuenchen on February 8, 2025: "„Demokratie braucht DICH!“ Unter diesem Motto ruft der Verein „München ist bunt“ an diesem Samstag zu einer Demonstration für die Demokratie und gegen Rechtsextremismus auf. Um 14 Uhr hat die Kundgebung auf der Theresienwiese begonnen. Laut Polizei sind es mittlerweile 160.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Alle aktuellen Entwicklungen und Infos lest ihr in unserem Liveblog unter dem Link in der Bio.".