Zwei prominente Münchner CSU-Mitglieder wollen nicht an Demo teilnehmen

Tausende Menschen werden heute zur Demo gegen rechts erwartet. Zwei prominente CSU-Mitglieder aus München haben im Vorhinein bereits angekündigt, nicht teilzunehmen. Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, haben Bayerns Justizminister Georg Eisenreich und der Antisemitismusbeauftragte Ludwig Spaenle bereits abgesagt. Die Begründung: "Wie vergleichbare Demos in anderen Städten zeigen, wird am Samstag zumindest zum Teil auch Wahlkampf gegen die Asyl- und Zuwanderungspolitik der Union gemacht werden“, sagte Eisenreich, der auch Chef der Münchner CSU ist. „Da ich wie Friedrich Merz und Markus Söder für die überfällige Änderung der verfehlten Asyl- und Zuwanderungspolitik bin, werde ich am Samstag daher nicht teilnehmen. Ich bin für die notwendige Asylwende und beteilige mich nicht am Wahlkampf gegen die Union.“