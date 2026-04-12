„Gegen patriarchale Gewalt, für ein Ende der Unterdrückung“ haben am Sonntagnachmittag rund 250 bis 300 Menschen auf dem Münchner Königsplatz demonstriert. Zur Kundgebung hatte die Grüne Jugend München aufgerufen, sie war als Teil einer bundesweiten Aktion am 12. April gedacht, zu der zeitgleich in Berlin und anderen großen deutschen Städten Kundgebungen stattfinden sollten.

Dass sich die Demo so locker auf dem Pflaster direkt vor den Propyläen ausbreiten konnte, war für die Veranstalterinnen ein bisschen enttäuschend: Sie hatten dem Kreisverwaltungsreferat „15000“ Teilnehmende angekündigt, die Zahl vorm Wochenende gegenüber der Polizei noch auf „5000“ reduziert - und räumten am Sonntag ein, sich „wohl um ein paar Nullen vertan“ zu haben. Aylin Zara Krüger, Co-Sprecherin der Grünen Jugend München, begrüßte als Versammlungsleiterin dann immerhin eine lautstarke und „stabile feministische Kerngruppe München“.

Ziel der Demonstration ist es nach den Krügers Aussage, auf die anhaltende Realität patriarchaler Gewalt aufmerksam zu machen, wie schon vor zwei Wochen bei der Solidaritäts-Demonstration für Collien Fernandes. Es gehe darum, „ein starkes Zeichen gegen Unterdrückung in all ihren Formen zu setzen; ob häusliche Gewalt, sexualisierte Übergriffe, strukturelle Benachteiligung oder gesellschaftliche Machtverhältnisse“: Patriarchale Strukturen durchzögen weiterhin alle Lebensbereiche und beträfen Menschen tagtäglich. „Patriarchale Gewalt ist kein Einzelfall, sondern ein strukturelles Problem, das tief in unserer Gesellschaft verankert ist“, so Krüger. „Solange Betroffene nicht ausreichend geschützt werden und Täter oft ohne Konsequenzen bleiben, ist es unsere Verantwortung, laut zu sein und Widerstand zu organisieren.“

Symbolisch wurde daher auf dem Königsplatz das Patriarchat zu Grabe getragen und schließlich über dem Grab getanzt. „Wir sind laut, bis sich was ändert“ war auf Plakaten zu lesen, oder: „Nationalität der Täter? Männlich“ und „Die Töchter sind wütend!“. Die Münchner Aktivistin und Rapperin Gündalein ergänzte die Botschaften musikalisch von der Bühne, und auch Anna von der Gruppe „Handmaids Riot“ aus München, mit im Fantasie-Ordenskostüm mit weißer Haube und lila Umhang, erinnerte an Femizide wie zuletzt in Moosach und zitierte Zahlen, denen zufolge jede dritte Frau weltweit körperliche oder sexuelle Gewalt erlebe. Sie ergänzte, die Zahl sei vermutlich noch weitaus höher - und erhielt donnernden Applaus. „Unsere Rechte verschwinden leise - jetzt ist die Zeit, laut zu werden, immer lauter!“