München:Fotojournalist auf "Querdenker"-Demo mit Trommel angegriffen

Ein Fotojournalist ist am Dienstag während einer Kundgebung der sogenannten Querdenker-Bewegung in der Altstadt körperlich angegriffen worden. Laut Polizei schlug ihm ein 60-jähriger Versammlungsteilnehmer eine Trommel ins Gesicht und verletzte ihn dabei leicht. Die Polizei stellte das Instrument sicher und zeigte den 60-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung an.

Im Zuge der Versammlung mit rund 1200 Teilnehmern und einer Gegendemonstration, an der sich etwa 130 Menschen beteiligten, soll es außerdem zu staatsschutzrelevanten Delikten gekommen sein. Ein 48-Jähriger aus dem Landkreis Erding soll in Richtung der Gegendemonstranten den Kühnengruß, eine verbotene Abwandlung des Hitlergrußes, benannt nach dem deutschen Neonazi Michael Kühnen, gezeigt haben. Ob es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Passanten, oder einen Versammlungsteilnehmer handle, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher.

Aus der Gegendemonstration heraus habe wiederum ein 56-Jähriger aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck den Hitlergruß in Richtung der Querdenker-Bewegung gemacht. In einem dritten Fall, in dem eine Frau ein Konterfei Putins, verfremdet als Hitler, hochgehalten habe, werde noch geprüft, ob es sich um ein strafrechtlich relevantes Delikt handle. Im Nachgang habe eine Frau noch eine Körperverletzung angezeigt. Sie sei von einer Frau am Handgelenk gepackt und als "Nazi" beschimpft worden.