Abtreibungsgegner haben am Samstag einen so genannten "Marsch für das Leben" in München unternommen. Die Polizei gab die Zahl der Teilnehmer mit bis zu 3900 an. 370 Einsatzkräfte sicherten das Geschehen zwischen Odeonsplatz und Königsplatz. Dabei verhinderten die Beamten nach eigenen Angaben eine Blockade des Versammlungszuges und weitere Störaktionen.

Das "Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung München" hatte zu einer Gegenkundgebung aufgerufen, zu der laut Polizei 100 Personen kamen. Der Marsch fand in München zum dritten Mal statt und wurde vom Verein "Stimme der Stillen" veranstaltet, der sich vor drei Jahren gegründet hat.