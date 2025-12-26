Ins Meer hat sich Delschad Numan Khorschid lange nicht getraut. Nicht einmal in die Nähe. Einmal, so erinnert er sich, da war er schon Jahre in Deutschland, ging er mit Freunden an der Ostsee spazieren. Das Meer sei so weit weg gewesen wie das Residenztheater vom Odeonsplatz, sagt er. Er hatte Schwierigkeiten, sich auf das Gespräch seiner Freunde zu konzentrieren. Immer wieder warf er einen Blick über seine Schulter aus Angst vor einer Welle, die ihn packen und verschlingen könnte.