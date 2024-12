Von Catherine Hoffmann

Entspannt schaut anders aus. Das Geschäft mit edlen Lebensmitteln fürs Weihnachtsessen läuft in dieser Woche heiß, und es ist gar nicht so einfach, mit Händlern ins Gespräch zu kommen, die Geflügel, Wild, Fisch, Käse, Champagner und andere Delikatessen verkaufen. Wie also läuft das Geschäft? Was sind die Trends in diesem Jahr? Wo gibt es Engpässe? Einblicke verschafft ein Spaziergang über den Viktualienmarkt und zu Delikatessen-Händlern.