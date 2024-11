Glosse von Joachim Käppner

Es gibt Dinge, die der Zugezogene niemals verstehen wird, und wenn er noch so lange hier lebt. So liebt die Stadt Endlos-Debatten, die so langsam voranschreiten wie die Pferde der Brauereiwägen beim Einzug aufs Oktoberfest. Gefühlt seit Ludwig dem Bayern wird etwa über Sanierung und Umbau des Viktualienmarktes diskutiert, obwohl es dessen Besuchern sicher am liebsten wäre, es bliebe alles so schön, wie es ist. Glücklicherweise ist, weil der Streit ja niemals endet, auch nichts geschehen.