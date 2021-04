Ein Friseurspieleset für Kinder, eine Gießkanne aus den Sechzigerjahren, ein Fußpflegeset im Space-Age-Design und ein eiförmiger Gartenstuhl: Diese und andere Alltagsgegenstände aus der ehemaligen DDR stehen im Mittelpunkt des neuen Forschungsprojekts "German Democratic Plastics in Design". Das Münchner Designmuseum Die Neue Sammlung will gemeinsam mit dem Getty Conservation Institute (GCI) in Los Angeles, dem Wende Museum of the Cold War in Los Angeles und der TH Köln Kunststoffprodukte der DDR-Zeit im Hinblick auf Herstellung, Gestaltung und Erhaltung untersuchen. Das Wende Museum und Die Neue Sammlung haben Tausende solcher Kunststoffobjekte aus der Alltagskultur in ihren Sammlungen. Viele der Stücke sind herausragende Design-Leistungen und repräsentieren die moderne Ästhetik, die nach dem Zweiten Weltkrieg von Verbrauchern in vielen Ländern bevorzugt wurde. Während Plastik heute wegen seiner langen Lebensdauer vor allem als Umweltproblem wahrgenommen wird, haben die Konservatoren das gegenteilige Problem. Viele ältere Kunststoffe wurden mit den Jahren spröde oder weich und zerfielen. Das Projekt soll auch neue Erkenntnisse bringen, wie Museumsstücke aus Plastik besser erhalten werden können.