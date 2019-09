Siemens

Umsatz: 83 Milliarden Euro Mitarbeiter: 379 000 Börsenwert: 82 Milliarden Euro

Mit Siemens sitzt ein weltweit agierendes Unternehmen in München, seine Zentrale könnte zentraler kaum liegen in der Stadt: am Wittelsbacherplatz. Dabei ist der Konzern ein zugezogener Preuße. Berlin war sein Sitz, dort wurde er 1847 gegründet, doch weil nach dem Zweiten Weltkrieg die Lage in der geteilten Stadt unsicher war, zog er 1949 nach München. Sein Verhältnis zur Stadt ist wechselhaft: Einst arbeiteten hier 50 000 Menschen für ihn, heute nur noch ein Bruchteil. Telefone, Handys, Netzwerke, Halbleiter, Computer und Licht: Geschäftsbereich um Geschäftsbereich wurde verkauft oder verkleinert, viele Standorte wie den einst weltgrößten in Obersendling gab der Konzern auf. Dass Siemens 2016 seine neue Firmenzentrale in München eröffnete, wurde daher auch als Bekenntnis zur Stadt gewertet.