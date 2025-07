Evangelikale in München Die bizarre Wunderheiler-Show eines Predigers auf der Galopprennbahn 13. Juli 2025, 16:49 Uhr | Lesezeit: 5 Min.

Mehrdeutige Symbolik: In zwei Metalltonnen mit Kreuzen verbrennen Gläubige in München verschiedene Gegenstände, darunter auch Bücher. (Foto: Martin Bernstein)

Krebs und Depressionen sollen weichen – und die Anhänger so viele T-Shirts kaufen wie möglich. Als Höhepunkt werden Bücher und andere Sachen verbrannt. Was sich bei den „Nächten der Hoffnung“ so alles erleben ließ.

Von Martin Bernstein

