Es könnte einem schwindlig werden bei David Garrett . Und man weiß nicht, ob das an seinem flitzeflinken Geigenspiel liegt, das ihn immerhin zehn Jahre lang zum Weltrekordhalter für den schnellsten „Hummelflug“ (13 Noten pro Sekunde) machte. Oder an den Erfolgszahlen, die den in New York lebenden Aachener umschwirren: 5,6 Millionen Internetstreams, vier Millionen Besucher bei 1600 Konzerten in aller Welt, 17 Alben mit 18 Top-Ten-Plätzen in Europa und den USA – das sind eindeutige Anzeichen für einen Pop -Superstar, für Klassik -Instrumentalisten ist das fast schon ein Alleinstellungsmerkmal.

Tatsächlich wurde der bienenfleißige 45-Jährige genau mit dieser ihm eigenen Melange aus E- und U-Musik so berühmt. Er spielt zwar auch erfolgreich reine Klassikprogramme, aber so richtig räumt er ab, wenn er nach Art der Virtuosen die schmissigsten Pop-Hits interpretiert. So wie bei seinem aktuellen Programm „Millennium Symphony“ mit „Tophits aus 25 Jahren“ von Rihanna bis The Weeknd, in denen er Anklänge an Mozart oder Rachmaninow findet. Die ausverkaufte Hallen-Tour 2025 dazu verlängert Garrett nun 2026. Dann tritt er laut Ankündigung auf den 15 „schönsten Open-Air-Plätzen in Deutschland und Österreich“ auf, zu Beginn am Friedrichsplatz in Kassel (21. Juni), mittendrin in Berlin am Gendarmenmarkt (12. Juli) und Regensburg auf Schloss St. Emmeram (14. Juli) und zum Abschluss auf dem Münchner Königsplatz (21. August).

Mit dem „Millennium Symphony“-Programm gastierte Garrett bereits im März 2025 in der Olympiahalle. „Ausverkaufte Halle, ich dreh’ durch!“, rief er damals den 10 000 Besuchern entgegen. Die feierten seine gegeigten Versionen von Harry Styles’ „As it was“, Ed Sheerans „The Joker and the Queen“, Udo Lindenbergs „Komet“ oder Taylor Swifts „Shake it off“. Mit dem Programm dürfte sich auch Münchens schönster Konzertplatz füllen lassen.

Karten für die Tournee gibt es im Vor-Vor-Vorverkauf bei Telekom Prio Tickets am Mittwoch, 12. November, 10 Uhr, im Vor-Vorverkauf bei Ticketmaster am Donnerstag, 13. November, ab 10 Uhr, und im allgemeinen Vorverkauf am Freitag, 14. November, ab 10 Uhr.