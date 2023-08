Von Caroline Drees

"Das ist eine ganze Menge Regen", so beschreibt Dirk Mewes vom Deutschen Wetterdienst (DWD) die aktuelle Wetterlage. Von Sonntag- bis Montagmorgen seien in München 33 Liter pro Quadratmeter gefallen, bis Dienstagmorgen würden bis zu 35 Liter dazukommen. 60 bis 70 Liter - das seien so viel, wie in manchen Regionen in einem ganzen Monat fallen, sagt Mewes. Der Dauerregen wird die Stadt auch noch am Dienstag beschäftigen, für München gilt bis Dienstagabend eine amtliche Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen.

Die Wasserwirtschaftsämter haben bereits am Montag für Ingolstadt und die Landkreise Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen a. d. Ilm, Mühldorf am Inn sowie Rosenheim vor Hochwassergefahr gewarnt, seit Dienstagmorgen besteht diese nun auch für München. Laut Hochwassernachrichtendienst hat der Pegel der Isar die erste von vier Meldestufen erreicht. Er liegt nun bei 272 Zentimetern. Die erste Warnstufe beginnt bei 240 Zentimetern, dabei kann es stellenweise zu kleineren Ausuferungen kommen.

Vom Wehr in Oberföhring bis zum Poschinger Weiher im Norden der Stadt ist die Isar über die Ufer getreten. Ein Sprecher des Wasserwirtschaftsamts in München rät, diese Stellen zu meiden. Dass die Isar Hochwasser hat, erkenne man auch daran, dass das Wasser inzwischen deutlich getrübt sei und Äste und anderes Treibgut mit sich führe.

Die Stadt hat bereits am Montagabend aus Sicherheitsgründen die Rad- und Fußwege am Ostufer sowie den Floßkanal und damit den Zulauf zur Floßlände gesperrt. Wie lange die Sperrungen bestehen bleibe, sei von der Wetterlage abhängig, teilt die Stadt mit. Bis Dienstagabend soll der Pegel weiter auf bis zu 300 Zentimeter steigen. Eine höhere Warnstufe ist laut Wasserwirtschaftsamt jedoch nicht zu erwarten. Dass es zu Ausuferungen in bebauten Gebieten kommt, sei sehr unwahrscheinlich. Von Mittwochabend an werde sich die Lage voraussichtlich entspannen und die Meldestufe eins wieder unterschritten.

Johannes Schorer von der Berufsfeuerwehr bewertete die Lage am Montag noch als entspannt. Am Wochenende war die Stadt glimpflich davongekommen. Am Samstag war die Feuerwehr zu 25 unwetterbedingten Einsätzen ausgerückt, vorwiegend wegen überschwemmter Fahrbahnen oder abgebrochener Äste. Vor allem im südlichen Bayern hatten Hagel und Orkanböen eine Schneise der Verwüstung hinterlassen.

Auch für Dienstag ist regnerisches und kühles Wetter vorhergesagt, die Temperaturen sollen unter der 20-Grad-Marke bleiben.