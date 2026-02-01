Online-Dating„Viele sind satt von der Oberflächlichkeit“

Die große Liebe scheint nur wenige Klicks entfernt: Auf Plattformen wie Tinder, Hinge und Co. haben Singles unzählige Möglichkeiten, miteinander in Kontakt zu kommen. Doch bei vielen scheint sich durch das endlose Swipen eine gewisse Müdigkeit einzustellen. Laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom empfinden etwa drei Viertel der Nutzer diese Form des Datings als oberflächlich. Viele fühlen sich außerdem überfordert.