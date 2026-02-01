Zum Hauptinhalt springen

Online-Dating„Viele sind satt von der Oberflächlichkeit“

Lesezeit: 3 Min.

Um einen passenden Partner oder eine passende Partnerin zu finden, wünschen sich viele Menschen, dass es mehr um die leisen Töne geht – und weniger um die Optik, findet Sabine Link.
Um einen passenden Partner oder eine passende Partnerin zu finden, wünschen sich viele Menschen, dass es mehr um die leisen Töne geht – und weniger um die Optik, findet Sabine Link. (Foto: IMAGO/Zoonar.com/Robert Kneschke/Zoonar II)

Nach dem Match bei Tinder und Co. ist die Enttäuschung beim ersten Treffen oft groß. Mit achtsamem Dating möchte Sabine Link eine Alternative bieten. Über Körperkontakt beim ersten Kennenlernen und in welcher Großstadt die Leute am verbindlichsten Daten.

Interview von Anna-Maria Salmen

Die große Liebe scheint nur wenige Klicks entfernt: Auf Plattformen wie Tinder, Hinge und Co. haben Singles unzählige Möglichkeiten, miteinander in Kontakt zu kommen. Doch bei vielen scheint sich durch das endlose Swipen eine gewisse Müdigkeit einzustellen. Laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom empfinden etwa drei Viertel der Nutzer diese Form des Datings als oberflächlich. Viele fühlen sich außerdem überfordert.

