Die große Liebe scheint nur wenige Klicks entfernt: Auf Plattformen wie Tinder, Hinge und Co. haben Singles unzählige Möglichkeiten, miteinander in Kontakt zu kommen. Doch bei vielen scheint sich durch das endlose Swipen eine gewisse Müdigkeit einzustellen. Laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom empfinden etwa drei Viertel der Nutzer diese Form des Datings als oberflächlich. Viele fühlen sich außerdem überfordert.
Online-Dating„Viele sind satt von der Oberflächlichkeit“
Nach dem Match bei Tinder und Co. ist die Enttäuschung beim ersten Treffen oft groß. Mit achtsamem Dating möchte Sabine Link eine Alternative bieten. Über Körperkontakt beim ersten Kennenlernen und in welcher Großstadt die Leute am verbindlichsten Daten.
Dating:„Ich bin glücklicher Single – stimmt bei den allerwenigsten"
Andreas Meran gründete vor 25 Jahren die Dating-Plattform „Münchner Singles“ – lange bevor es Tinder gab. Was ein gutes Profil ausmacht, wie ein Date gelingt und warum man kein Badezimmerspiegel-Selfie posten sollte.
