Dieser Abend enthält Werbung. Denn genau darum geht's. Das Theater Dasvinzenz beschäftigt sich in seiner Uraufführung "Der schwarze Stein" am Dienstag, 8. Februar, mit den Texten, Filmen, Bildern, die möglichst viele Menschen für etwas begeistern sollen und verspricht: "Ein Stück nur mit Texten, die's davor schon gab: Bigger. Better." Regisseurin Cornelia Maschner will sich damit auseinandersetzen, wie sich die Bedeutung von Werbung verändert hat. War sie - mit Beginn des Privatfernsehens - eher ein notwendiges Übel, sei sie nun zum Selbstzweck geworden, so der Gedanke. Die Videos von Influencern werden wegen der Werbung geklickt, die Perspektive der Zuschauer hat sich geändert. Zusammen mit fünf Schauspielerinnen und einem Schauspieler bringt Maschner ihre Überlegungen im Mucca 31 auf die Bühne.

Der schwarze Stein, Uraufführung, Di., 8. Feb., 20 Uhr, dasvinzenz zu Gast im Mucca 31, Schwere Reiter-Str. 2, dasvinzenz.de