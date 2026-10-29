Es ist ein kühler Herbsttag in München , das Kunstlabor 2 in der Dachauerstraße liegt im Trüben. Vor dem Eingang ist ein neues Banner gespannt, „dasvinzenz“ steht darauf. Ab sofort gibt es hier ein Theater. Es ist ein kleines Happy End in einer Zeit, in der die Kultur an sich und die freie Theaterszene im Besonderen es alles andere als leicht haben. In der überall gespart werden muss und es fast ein bisschen wahnsinnig klingt, dass jemand ein Theater gründen will.

Wobei „dasvinzenz“ so neu gar nicht ist. 2017 bezog das Theaterwerk München/Inkunst e.V. die Räume des Theaters Blaue Maus in der Elvirastraße, 2018 übernahm Robert Spitz die Leitung, holte verschiedene Kollegen und Kolleginnen wie Barbara Kastner ins Team und taufte das Theater 2019 in „dasvinzenz“ um.

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Doch dann kam zum einen die Corona-Pandemie, zum anderen wurde das Nachbarhaus in Neuhausen abgerissen und eine zweigeschossige Tiefgarage ausgehoben. „Das hat dem Keller den Rest gegeben“, erzählt die Regisseurin Eos Schopohl. Die Wände bekamen Risse, der mühsam bekämpfte Schimmel kam zurück, und der Lärm der Baustelle machte konzentriertes Arbeiten unmöglich. Kurz: Das Theater war heimatlos geworden.

Zum Aufgeben aber ist Robert Spitz nicht der Typ. Er machte weiter, ohne feste Spielstätte, vernetzte sich in der Stadt. Sie spielten unter anderem im Pathos Theater und im Fat Cat, in der Mucca 31, aber auch in Hinterhöfen oder Geschäften. Und so mühsam das auch war: Die Wanderjahre erweiterten ihren Horizont und weckten Begehrlichkeiten. Die Möglichkeiten im winzigen Keller in der Elvirastraße waren enorm begrenzt, auch wenn Spitz immer wieder versucht hatte, verschiedene Raumkonzepte zu erproben. „Ab einem gewissen Punkt war eine Rückkehr auch künstlerisch keine Option mehr“, erzählt Spitz. „Wir haben in all den anderen Räumen erlebt, dass eine andere Dimension von Theater möglich war. Unsere Ansprüche und Visionen sind größer geworden, wir sind in dieser Zeit irgendwie über diesen Raum hinausgewachsen.“

Seit 2023 leitet Robert Spitz das Theater nun gemeinsam mit Eos Schopohl, mit der ihn eine lange Arbeitsbeziehung verbindet, und Paulina Platzer, die im alten Haus einmal seine Regieassistentin war. Die vergangenen Jahre suchten die drei zum einen nach Spielstätten für ihre aktuellen Produktionen, zum anderen nach einem neuen eigenen Raum. „Wir haben unendlich viele Objekte besichtigt“, so Schopohl. „Manchmal waren wir schon in den Vertragsverhandlungen, und dann hat es auf den letzten Drücker nicht geklappt.“ Mal legte ein Wohnungseigentümer ein Veto ein, mal scheiterte der Einzug in ein Hinterhofgebäude in Neuhausen an der Geduld der Vermieter bis zur nötigen Nutzungsänderung. Das alles kostete viel Zeit und Energie, und nicht nur einmal gab es Tiefpunkte. Doch zum Glück zweifelten nie alle gleichzeitig, irgendwer hatte immer den Auftrieb, die anderen wieder anzuschieben.

Der neue Spielort bietet dem Theater mehr Möglichkeiten und mehr Raum. Foto: Nika Greinwald

Und dann wurden sie doch noch fündig: im Kunstlabor 2, dem ehemaligen Gesundheitshaus in der Dachauerstraße, in dem auch ein Café und zahlreiche Ateliers beheimatet sind. Dort haben die drei jetzt ein Büro, zwei Lagerräume und eine Künstlergarderobe. Optional können sie eine Pop-up-Galerie für Veranstaltungen nutzen und zweimal im Jahr zwei Monate exklusiv einen großen Eventraum bespielen, der sich mit einer riesigen Glasfront zur Stadt öffnet. Gerade probt Eos Schopohl hier „Die zweite Natur“ der finnischen Autorin Pipsa Lonka, ein fragmentarisches Stück über die Beziehung zwischen Mensch und Tier.

Schopohl setzt es mit Schauspiel, Puppenspiel, Tanz und Musik um. Einmal ist da ein Mann, der ein Pferd nicht essen will, weil es ihn an seine Mutter erinnert. In einer anderen Szene fährt eine Familie ein Laufband entlang, dann in „Fleisch-T-Shirts“, wie Schopohl sie nennt, an Haken hängend zurück. Alle sind mit großer Ernsthaftigkeit dabei, arbeiten an der nötigen Präzision, um die Illusion einer Maschine zu erzeugen und all die schnellen Szenen- und Kostümwechsel zu bewältigen. Premiere ist am 9. November, es wird die erste Eigenproduktion im neuen Haus sein.

Ende November hat noch das Projekt „Monobloc“ vom Kollektiv Futur.X Premiere, an dem auch Paulina Platzer beteiligt ist. Eine installative Performance um diesen ikonischen weißen Plastikstuhl soll es werden, in der Fragen zu seiner Geschichte ebenso auftauchen wie politische: Wer hat einen Platz in dieser Gesellschaft? Wer sitzt wo? Neben wem? Außerdem sind wieder Kooperationen mit lokalen Künstlern wie Jochen Strodthoff oder der Berliner Kula Compagnie geplant, dazu Lesungen und Konzerte. „Wir wollen ein Theater sein, das im Stadtteil verwurzelt ist und gleichzeitig auf große internationale Verflechtungen setzt“, erklärt Spitz.

Was die Zukunft angeht, ist da natürlich Hoffnung, aber auch das Bewusstsein, dass die Stadt spart und der Druck größer wird. Vieles steht infrage. Doch wo der Kampf um die Gelder härter wird, wollen die drei innerhalb ihrer Möglichkeiten gegenlenken, solidarisch sein, Ressourcen wie Technik teilen und ihre Räume öffnen. Sie wollen ihre Privilegien teilen, den Raum auch mal anderen für Tryouts oder Experimente zur Verfügung stellen. Ihre Förderung ist bis Ende 2027 sicher, der neue Ort steht bis zum Ende der Zwischennutzung 2033 zur Verfügung. Ganz weg ist sie also nicht, die Unsicherheit. Zurück auf der herbstlich-kühlen Dachauerstraße bleibt dennoch ein warmes Gefühl. Es ist die Hoffnung, dass in diesem ehemaligen Gesundheitshaus vielleicht auch die Kultur oder zumindest dieses kleine engagierte Theater ein wenig gesunden kann.