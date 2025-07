Bassbariton Martin Winkler übernimmt bei den Münchner Opernfestspielen die Partie des Alberich in Tobias Kratzers „Rheingold“. Nicht viele Sänger würden sich das zutrauen.

Von Jutta Czeguhn

„Ich habe persönlich keine wirkliche Schamgrenze, wenn es wie hier dem Stück dient. Und wenn ich in den Charakter hineinschlüpfen kann, dann habe ich zu einem Regisseur noch nie Nein gesagt“, erklärt Martin Winkler am Telefon. Der österreichische Bassbariton bereitet sich gerade auf seine Rolle als Alberich in der Wiederaufnahme von Tobias Kratzers „Rheingold“ an der Bayerischen Staatsoper vor. Keine Partie wie jede andere für einen Opernsänger, denn Winkler wird über längere Zeit völlig nackt auf der Bühne des Nationaltheaters agieren. Und eine eindrucksvolle Pinkel-Szene gibt es auch.