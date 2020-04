Das Bild eines Künstlers als einsam arbeitendes Genie ist in der Literatur noch am ehesten realistisch. Denn in der Tat schreiben die meisten nun mal alleine. Wer damit schon immer beginnen wollte oder sein persönliches Schreiben ausbauen will, der ist nun beim Literaturhaus richtig. Seit zwei Jahren gibt es dort offene Werkstätten - Teilnehmer können sich im Schreiben probieren und bekommen Feedback von Schriftstellern. In diesem Jahr finden die Workshops als "Webinare" statt. Über vier Wochen hinweg trifft man sich per Video mit den 20 anderen Teilnehmern für zwei Stunden. Die Seminare leiten Lena Gorelik, Sandra Hoffmann und Pierre Jarawan, je zu den Schwerpunkten Nature Writing, Historische Stoffe und Autobiographisches Schreiben. Das erste beginnt am Mittwoch, 22. April. Anmeldung unter www.literaturhaus-muenchen.de.