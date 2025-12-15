Es ist ein größeres Grüppchen von einem Dutzend Personen, das an diesem Nachmittag bei strahlendem Winterwetter vor dem Restaurant „Das Bad“ im Norden der Theresienwiese steht und interessiert dessen Freischankfläche beäugt. Doch weder hat sie die Aussicht auf einen Platz in der Sonne hierhergelockt, noch das auf der Menütafel angepriesene Chilischnitzel. Vielmehr sind die Anwesenden an einem Rechtsstreit beteiligt zwischen der Gastwirtschaft und der Stadt München , der am Verwaltungsgericht München direkt am Ort des Geschehens verhandelt wird. An dessen Ende steht zwar einerseits eine juristische Niederlage für das Lokal – andererseits aber auch ein Kompromiss, mit dem Wirt Chris Lehner gut leben könne, wie er versichert.

Anlass für die Auseinandersetzung waren die Pläne des Hauses am Bavariaring, das früher unter anderem ein „Volksbrausebad“ beheimatete und als öffentliche Bedürfnisanstalt diente, seine Freischankfläche mit Blick auf die Theresienwiese zu erweitern. Zu den derzeit 126 Quadratmetern und 100 Sitzplätzen hätten demnach 86 Quadratmeter und 73 Plätze hinzukommen sollen, erläutert der Vorsitzende Richter Josef Beil.

Die Stadt München jedoch verweigerte die hierfür notwendige Baugenehmigung. Unter anderem argumentierte das Rathaus, dass die Terrasse bei einer solchen Erweiterung größer wäre als der Innenraum des Lokals; überdies könnten vom Außenbereich „Störungen“ ausgehen. Vor allem aber verwies die Stadt darauf, dass die für das Vorhaben nötigen zusätzlichen Parkplätze nicht nachgewiesen werden könnten.

Seitens des Restaurants wollte man das jedoch nicht gelten lassen. Schließlich gebe es direkt gegenüber auf der Theresienwiese einen öffentlichen Parkplatz für 500 Autos, betont der Anwalt von „Das Bad“. Zudem wäre das Lokal bereit, die für die Terrassenerweiterung notwendige Zahl von drei Stellplätzen abzulösen – sprich: eine einmalige Geldzahlung in Höhe von 12 500 Euro je Parkplatz an die Stadt zu leisten.

Allein in diesem Punkt schlummere ein Problem, an dem der Restaurantbetreiber nicht vorbeikommen werde, sagt Richter Beil zu Beginn der mündlichen Verhandlung. Und zwar könne das Restaurant nur dann einen Anspruch auf eine Baugenehmigung geltend machen, wenn es alle Voraussetzungen dafür erfülle. Heißt konkret: wenn die erforderliche Zahl von Parkplätzen bereits nachgewiesen oder abgelöst sei. Da dies jedoch im vorliegenden Fall nicht gegeben sei, könne seine Kammer kein positives Urteil fällen, betont der Richter – nur um im nächsten Satz einen Kompromiss anzuregen.

Nach kurzem Hin und Her einigen sich die Vertreter von Stadt und Restaurant schließlich darauf, dass die Erweiterung etwas kleiner ausfällt als geplant. So soll die Freischankfläche im Osten nicht über eine gedachte Linie von der Gebäudegrenze hinausragen, sodass die Terrasse weiterhin „wie ein Teppich“ vor der Gastwirtschaft liegt, wie es der Vertreter des Rathauses formuliert. Dies sei der Stadt wichtig, handle es sich bei dem denkmalgeschützten Bau doch um ein Objekt in „besonders exponierter Lage“. Tatsächlich befindet sich das 1894 nach den Plänen des Münchner Architekten Hans Grässel errichtete Gebäude auf einer großen Verkehrsinsel. Mit seinem achteckigen Grundriss und dem imposanten Säulenportikus ist es auch bei Touristen ein beliebtes Fotomotiv – insbesondere, aber keineswegs nur zur Oktoberfestzeit.

Dessen ungeachtet befinde sich im Inneren des Gebäudes „ein kleines Haus, das jeden Euro umdrehen muss“, betont der Anwalt, der in seiner Klageschrift auch die aktuellen Nöte der Gastronomie angeführt hatte. Insofern kommt es ihm durchaus gelegen, dass infolge der verkleinerten Terrassenerweiterung bloß noch einer statt drei Parkplätzen abgelöst werden muss. Zugleich kommen auf der Freischankfläche aber auch nur knapp 50 zusätzliche Sitzplätze hinzu. Diesem Kompromiss stimmen letztlich sowohl der Vertreter der Stadt als auch der Anwalt zu. Letzterer nimmt daraufhin die Klage zurück, wiewohl seine Partei die Kosten des Verfahrens tragen muss.