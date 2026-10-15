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Landgericht München IVergewaltigungen bei Darmspiegelungen: Haftstrafe für Arzt reduziert

Lesezeit: 3 Min.

Das neue Strafjustizzentrum am Leonrodplatz.
Das neue Strafjustizzentrum am Leonrodplatz.
Foto: Stephan Rumpf

Nachdem der Bundesgerichtshof das Urteil gegen den 54-Jährigen teilweise aufgehoben hat, tritt dessen Anwältin im neuen Prozess sogar als Zeugin auf. Die Gefängnisstrafe wird verkürzt – doch das ist ihr nicht genug.

Von Andreas Salch

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Facharzt Wolfgang H. bleibt dabei: Er sei unschuldig, beteuerte er kurz vor der Urteilsverkündung unter Tränen vor dem Landgericht München I. Der Gastroenterologe und frühere Mitinhaber einer Gemeinschaftspraxis soll zwischen 2017 und 2021 mehrere narkotisierte Frauen vergewaltigt haben, als er bei ihnen Darmspiegelungen durchführte. Die kassenärztliche Zulassung ist H. deshalb kürzlich entzogen worden. „Ich stehe vor dem Nichts, meine ganze Reputation, alles ist mir genommen worden“, sagte der 54-Jährige.

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