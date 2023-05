Selbsterklärter Friedensforscher mit Verbindung ins verschwörungsideologische Milieu: Der Schweizer Historiker Daniele Ganser soll an diesem Donnerstag in München auftreten.

Der umstrittene Schweizer Historiker Daniele Ganser wird am Donnerstag im Circus Krone auftreten. Die Familie Lacey-Krone, die den Zirkus betreibt, hatte versucht, den Auftritt des Stars der verschwörungsideologischen Szene zu unterbinden. In einer Stellungnahme auf der Homepage des Zirkus teilte sie mit, dass sie die Erfolgsaussichten einer Absage der Veranstaltung unabhängig voneinander von zwei Anwaltskanzleien habe prüfen lassen.

"Wie bereits in ähnlich gelagerten Fällen in anderen Städten bestehen danach jedoch auch in München keine Erfolgsaussichten für eine Kündigung des Mietvertrages mit der Veranstaltungsagentur oder für eine Untersagung durch eine gerichtliche Anordnung", heißt es in der Stellungnahme. "Die Veranstaltung, für die ein Mitarbeiter des Circus Krone Bau den Saalbau eigenverantwortlich und ohne Wissen der Familie Lacey-Krone vermietet hat, wird daher stattfinden."

Die Familie Lacey-Krone hatte sich bereits von dem Schweizer distanziert und "legt Wert auf die Feststellung, dass sie sich mit den Anschauungen des Herrn Ganser ausdrücklich nicht gemein macht". Die Mieteinnahmen aus der Verpachtung für die Veranstaltung will die Familie daher einer gemeinnützigen Einrichtung spenden, die laut Mitteilung gemeinsam mit der Stadt München ausgewählt werden soll. Weitere Einnahmen gebe es bei dem Event nicht.

Ganser ist promovierter Historiker und bezeichnet sich selbst als Friedensforscher. Er sieht die Hauptschuld für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine bei der Nato, den USA und der Bundesregierung. Die Fachinformationsstelle Rechtsextremismus in München verweist auf Gansers Vernetzung im verschwörungsideologischen Milieu, für das er ein wichtiger Stichwortgeber sei. Sein geplanter Auftritt hat massive Kritik ausgelöst, unter anderem von der städtischen Fachstelle für Demokratie. Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde, ließ mitteilen, Proteste gegen den Auftritt hätten ihre "volle Unterstützung".