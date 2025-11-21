„Die EU als Insel der Seligen ist Geschichte. Mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten endete erst die Kooperation mit Moskau – und dann die transatlantische Freundschaft. Wo liegt jetzt Europas Zukunft?“ Das die Ausgangsfrage einer neuen Debattenreihe am Münchner Residenztheater. Der Schriftsteller, Theaterautor und USA-Kenner Daniel Kehlmann sowie der Politikberater und Osteuropa-Experte Ivan Krastev wollen ihr am ersten Abend unter dem Motto „Das autoritäre Virus“ nachgehen. Die frühere SZ-Korrespondentin Cathrin Kahlweit wird die Reihe moderieren.