Neue DebattenreiheDaniel Kehlmann spricht über das „autoritäre Virus“

„Die Vermessung der Welt“ hat den Autor berühmt gemacht: Daniel Kehlmann bei einer Lesung im Rahmen des Literaturfestes München 2023.
„Die Vermessung der Welt“ hat den Autor berühmt gemacht: Daniel Kehlmann bei einer Lesung im Rahmen des Literaturfestes München 2023. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Der deutsch-österreichische Schriftsteller und der bulgarische Politologe Ivan Krastev kommen zum Auftakt der fünfteiligen Reihe „Zwischenruf – Politik und Kultur“ ans Münchner Residenztheater.

Von Susanne Hermanski

„Die EU als Insel der Seligen ist Geschichte. Mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten endete erst die Kooperation mit Moskau – und dann die transatlantische Freundschaft. Wo liegt jetzt Europas Zukunft?“ Das die Ausgangsfrage einer neuen Debattenreihe am Münchner Residenztheater.  Der Schriftsteller, Theaterautor und USA-Kenner Daniel Kehlmann sowie der Politikberater und Osteuropa-Experte Ivan Krastev wollen ihr am ersten Abend unter dem Motto „Das autoritäre Virus“ nachgehen. Die frühere SZ-Korrespondentin Cathrin Kahlweit wird die Reihe moderieren.

Vier weitere Abende sollen in dieser Spielzeit folgen, der zweite am 11. Dezember. Dann kommt der russische Bestseller-Autor Dmitry Glukhovsky („Metro 2033“) zu Wort. Er gilt als einer der scharfsinnigsten Analytiker des Moskauer Regimes, musste seine Heimat verlassen und lebt seither an wechselnden Orten Europas.

Zwischenruf – Politik und Kultur am Theater, Montag, 24. November, 19.30 Uhr, Residenztheater.

