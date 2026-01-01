„Wir sind drin, Leute, Mann! Ich bin mit dem Fahrrad nach Afghanistan gefahren!“ Daniel Großhans jubelt in die Kamera. Der Fahrtwind rauscht, sein Werder-Trikot bräunlich gefärbt vom Wüstensand. Vor eineinhalb Jahren war das, im Mai 2024. Da hat Großhans es geschafft: Youtube-Fame, Geld, die Belohnung für drei Jahre Social-Media-Arbeit.