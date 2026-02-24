Es ist ein ziemlich lapidarer Satz, den Luka T. (Name geändert) da vorbringt: „Meine Frau und ich konnten nicht besonders gut mit Geld umgehen.“ Das wäre dann die Erklärung dafür, dass der ehemalige IT-Chef der Firma Dallmayr laut eigenen Worten auf die Idee kam, seinem Arbeitgeber insgesamt knapp 2,3 Millionen Euro quasi aus der Kaffeekasse abzuzweigen. Bei der Finanzierung seines durchaus luxuriösen Lebensstils waren dem 58-Jährigen zwei Freunde behilflich. Sie stellten mit ihren Firmen fingierte Rechnungen – und sitzen nun auch auf der Anklagebank vor der 4. Wirtschaftsstrafkammer am Landgericht München I und gestehen reumütig.
Von Susi Wimmer
