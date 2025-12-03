„Sehn wir, was bleibt / unterm Strich“, schrieb Dagmar Nick vor vielen Jahren im Gedicht „Letzte Bilanz“. Doch es war damals zu früh für letzte Bilanzen und ist es auch heute noch – das zeigt die von der Stadt München bekanntgegebene Entscheidung, Dagmar Nick den Kulturellen Ehrenpreis zu verleihen.

Nicht dass die Schriftstellerin in ihrem Leben nicht schon zahlreiche Preise erhalten hätte, zuletzt vor fünf Jahren die Auszeichnung Pro meritis scientiae et litterarum des Freistaats Bayern. Doch der mit 10 000 Euro dotierte städtische Kulturelle Ehrenpreis, der jährlich an eine „Persönlichkeit von internationaler Ausstrahlung mit engem Bezug zu München“ vergeben wird, ist schon etwas Besonderes – zumal wenn er kurz vor einem runden Geburtstag mit dreistelliger Zahl verliehen wird.

Was läuft in der Münchner Literaturszene? : Empfehlenswerte Lesungen im Dezember Von Zeruya Shalev bis Eva Illouz, von Joy Williams bis Jonas Lüscher – im Dezember sind in München Lesungen und Gespräche mit einem breiten Spektrum geboten. Von Antje Weber ...

Bevor also die Schriftstellerin im Mai nächsten Jahres 100 wird, kann sie sich Ende Februar (der endgültige Termin der Preisverleihung steht noch nicht fest) schon einmal hochleben lassen. Denn Dagmar Nick, die neben Ingeborg Bachmann und Hilde Domin zu den wichtigsten Lyrikerinnen der Nachkriegszeit gezählt wurde, ist wunderbarerweise „immer noch da, hellwach“, wie es in der Jurybegründung heißt. Und weiter: In ihrer Poesie wie in ihrer Prosa verbinde sie „Beobachtung, Reflexion und Poesie zu großer Sprachkunst“.

Dagmar Nick, in Breslau geboren und von Krieg und Flucht geprägt, bezeichnet sich selbst als „Weltbürgerin ohne Heimatbewusstsein“. Und doch ist sie der Stadt München seit mehr als einem halben Jahrhundert verbunden und schreibt hier seit Jahren, wie etwa im Zyklus „Getaktete Eile“, an einem unlarmoyant hellsichtigen Alterswerk. Was unterm Strich bleiben wird – es ist noch längst nicht abzusehen.