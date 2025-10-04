Zum Hauptinhalt springen

Unfall in DaglfingSportwagen in zwei Teile gerissen – Fahrer verletzt

Die Überreste eines Lamborghini nach einem drastischen Unfall.
Die Überreste eines Lamborghini nach einem drastischen Unfall. (Foto: Feuerwehr München)

Ein Sportwagen kracht auf der A94 bei München gegen einen Baum, zerreißt in zwei Teile und fängt Feuer. Die Autobahn ist mit Trümmern übersät.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 94 bei München ist der Fahrer eines Sportwagens schwer verletzt worden. Der 35-Jährige verlor nach Angaben der Feuerwehr auf Höhe der Ausfahrt Daglfing am Nachmittag aus zunächst unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen einen Baum.

Das Fahrzeug wurde dabei in zwei Teile gerissen und ging in Flammen auf. Ersthelfer versorgten den Fahrer, bevor er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurde.

Die Feuerwehr löschte den Brand und sicherte die Unfallstelle. Der Bereich der A94 war laut Feuerwehr mit Trümmern übersät. Zur Höhe des entstandenen Schadens und der Unfallursache konnte ein Polizeisprecher zunächst keine Angaben machen.

© SZ/dpa - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite