Bei einem Wohnungsbrand in Daglfing hat ein 55 Jahre alter Mann am Sonntagabend lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Wie Polizei und Feuerwehr am Montag berichteten, hätten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Laubaner Straße gegen 21.45 Uhr die Rettungskräfte verständigt. Sie berichteten, den Alarm eines Rauchmelders im ersten Stock gehört zu haben. Der Wohnungsinhaber habe weder auf Klingeln noch auf Klopfen reagiert. Nachdem die Nachbarn die Wohnungstür mit Gewalt geöffnet hatten, konnten sie wegen des starken Rauchs aber nicht hinein.

Erst die alarmierten Feuerwehrleute verschafften sich Zutritt zu der Wohnung, wo sie den Bewohner bewusstlos vorfanden, und brachten ihn ins Freie. Während die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt war, wurde der 55-Jährige mit einer Rauchvergiftung sowie Verbrennungen dritten Grades zur intensivmedizinischen Behandlung in den Schockraum einer Münchner Klinik gebracht. Bei Brandverletzungen dieses Schweregrades sind in der Regel die beiden obersten Hautschichten zerstört. Nach Ende der Löschmaßnahmen und einer Entrauchung des Gebäudes konnten die übrigen Bewohner zurück in ihre Wohnungen.

Das für Brandfälle zuständige Kommissariat 13 hat die Ermittlungen übernommen. Die Brandwohnung ist derzeit unbewohnbar. Nach ersten Erkenntnissen ist ein technischer Defekt als Brandursache nicht auszuschließen.