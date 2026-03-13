Fabian Rauecker lebt dort, wo andere Urlaub machen. Früher arbeitete er, wo andere feiern gehen. Das war in München. Diese Zeit liegt erstmal hinter ihm: die Kindheit und Jugend in Schwabing, die ersten Jobs an der Garderobe im Lustspielhaus und hinter der Bar vom Vereinsheim, die Arbeit als Manager der Musiker von La Brass Banda und der bayerischen Hip-Hop-Band Dicht&Ergreifend, das Eisverkaufen im Englischen Garten, die Nächte im Substanz. Rauecker spricht von „komischen Fügungen“, die sein bisheriges Leben geprägt haben. Eins kam zum anderen. Er ist 39 Jahre alt, hat viel erlebt und kann eine wichtige Erkenntnis vermitteln: Es geht immer irgendwie weiter. Jetzt wohnt er eben in Dänemark und betreibt einen Campingplatz.