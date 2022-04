Von Thomas Becker

Was dem Tier das Fell oder das Gefieder ist, ist dem zeitgenössischen Homo homeoffice die Dämmung, der Schutz vor Wärmeverlust. Wohl noch nie seit der Industriellen Revolution war die arbeitende Bevölkerung in so großer Zahl von morgens bis abends in den eigenen vier Wänden produktiv. Und nicht wenige werden sich dabei gefragt haben: "Zefix, warum ist es ausgerechnet in diesem zum Arbeitszimmer umfunktionierten Raum immer so eiskalt?" Eine Frage, die angesichts stark steigender Energiepreise besonders drängend ist.