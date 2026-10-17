Sie haben kurze Beine. Einen treuen Blick. Und sie sind stur. Eigentlich – ob hundeaffin oder nicht – reicht diese Beschreibung, um zu wissen, wer damit gemeint sein könnte: Dackel. Auch Dachshund oder Teckel genannt. Welches Dackelherrchen oder -frauchen man am Samstag beim großen Hundefestival „Dog World“ in der Motorworld Freimann auch anspricht – sie sind sich alle einig: Ihre Lieblinge sind tatsächlich stur .

„Natürlich. Und wie!“, sagt Christian Hopf, 34, lacht schallend und streichelt Dackeldame Wilma zärtlich über die schmale Schnauze. Auch Celine Günther, 27, grinst, als sie gefragt wird, ob ihre zweijährige Kurzhaar-Hündin Cleo das macht, was sie von ihr möchte: „Nö“, sagt sie. „In der Hundeschule sagte mein Trainer schon: ‚Alle machen Platz. Nur Cleo nicht!‘ Ihr war die Wiese zu nass. Nichts mit Platz.“

Damit wäre die Frage nach der Sturheit geklärt. Aber wie ist das mit den kurzen Beinen? Die Dackel-Besitzer – und es sind wirklich viele an diesem Tag – kommen tatsächlich vor allem, um beim „Dackel Race“, einem der größten Dackelrennen in Deutschland, mitzumachen oder einfach nur dabei zuzuschauen.

Auf einer mit einem dünnen, blauen Teppich ausgelegten Rennstrecke von 40 Metern treten die Tiere in zwei Gewichtsklassen gegeneinander an: unter fünf Kilo und von fünf bis 7,9 Kilo. Auch gibt es Läufe in der Kategorie Dackelmix.

Kein anderer Hund in Sicht: Der siebenjährige Rauhaardackel Carlos schaut auf der Rennstrecke, ob alles in Ordnung ist. Robert Haas/Robert Haas

Safety Dog Carlos prüft vor dem ersten Rennen die Lage. Mit gelber Weste und einem Fähnchen im Maul läuft er neben Frauchen die Rennstrecke ab, ob auch ja alles in Ordnung ist. Damit etwa kein anderer Hund auftaucht, der gar nicht da sein darf. Der siebenjährige Rauhaardackel ist in Deutschland ein Instagram-Star, weil er so viele Tricks kann. „Zwei Jahre hat er selbst beim Rennen mitgemacht, jetzt ist er als Safety Dog befördert worden“, sagt Kristine Dafner, 57.

Alles ist in Ordnung. Carlo verlässt die Rennstrecke. Und schon tritt Dackeldame Adelheid gegen einen mächtigen Namen an: Zeus. Am Start werden die Hunde gehalten, während Frauchen oder Herrchen mit quietschendem Spielzeug oder vor allem Bällen an der Ziellinie stehen und auf sich aufmerksam machen. Rufen, schnalzen, winken. Alles ist erlaubt. Aber meistens ist das gar nicht mal nötig. Denn ob Anderl, Leopold oder Vidarr – die Hunde sehen ihr Ein und Alles einfach viel zu weit am Ziel stehen. Noch dazu mit ihrem Lieblingsspielzeug. Sie wollen nur dahin, wo ihre Bezugsperson steht. Und sie möchten ihr Spielzeug wiederhaben.

Wer also nur einen Moment geglaubt hätte, dass diese Tiere, die wegen ihres langen Rückens und den kurzen Beinen das Treppensteigen und hohe Sprünge meiden sollten, nicht flitzen könnten, hat sich geirrt. Adelheid und vor allem Zeus jagen schnurstracks und unfassbar schnell der Ziellinie entgegen.

Die Hunde sind manchmal ganz gemächlich... Foto: Robert Haas

...und manchmal unglaublich schnell unterwegs. Foto: Robert Haas

Schnurstracks. Das klappt nicht immer. Manche drehen um, wollen lieber zurück. Andere überlegen, ob sie überhaupt losrennen sollen. Die Laufstile unterscheiden sich. Manche flitzen mit vorgestreckten Beinen, andere in rasanten Trippelschritten. „Diesen Charme wollen wir uns behalten“, erklärt Désirée Rohrer. Deswegen gäbe es auch keine durch Gitter getrennte Rennbahnen. Die 64-Jährige hat 2023 zusammen mit ihrem Mann die Dog World gegründet. Das Dackelrennen sei durch Zufall entstanden. Sie habe einmal ihre beiden Dackel bei einer Autoausstellung ihres Mannes in der Motorworld dabeigehabt. Sie habe sie einfach laufen lassen und sie rannten um die Wette. Damit sei die Idee geboren gewesen.

400 Dackel haben sich in diesem Jahr angemeldet. „Wir haben aber nur 127 ausgewählt, damit eine bunte Mischung an Hunden mitmachen können.“ Am Ende rennen 119 Hunde um die Wette.

Ein Dackel kann nicht mitmachen. Er hat Fieber. Bevor es nämlich auf den bayerischen Run of Fame in Freimann geht, müssen die Besitzer mit ihrem Tier zum Tierarzt. Die beiden Tierärztinnen, Alina und Annalena, messen Fieber. „Die Aufregung kann schon mal erhöhte Temperatur mit sich bringen“, sagt Annalena, 28. Aber richtiges Fieber dürfen die Hunde nicht haben. Dann wäre ein Rennen nicht gut. Sie tasten auch den Rücken ab, fragen nach orthopädischen Vorerkrankungen. Letztlich mache jeder auf eigene Gefahr mit, aber alle Tiere müssen nachweislich geimpft sein, sagen beide. Erst nach der Untersuchung bekommen die Hunde das Halsband mit dem Chip, der die Rennzeit exakt misst.

Wie kann ich bei meinem Hund Erste Hilfe leisten: Der Tierärztliche Notdienst zeigt bei der Dog World, wie es geht. Robert Haas/Robert Haas

150 Aussteller sind bei dem Dog-Festival im Hautgebäude und im Kesselhaus dabei. Sie präsentieren alles rund um den Hund. Nicht zerstörbares Spielzeug, Gassi-Taschen aller Arten, flauschige Hundebetten, Leckerlis vom Ochsenziemer bis Lammdarmstangen. Man kann auch Dackelversteher werden und in den „Bayerischen Dachshundclub“ eintreten. Es gibt zahlreiche Workshops, die viele Themen in den Fokus rücken: Erste Hilfe beim Hund, Klicker-Training, Trimm-Seminare.

Wilma und Cleo sind auch schon geflitzt. Ist nicht ganz so gelaufen, Platz 8 und 22. „Ach, das ist nicht schlimm“, sagt Celine Günther. „Hauptsache, dabei sein“. Auch Christian Hopf ist nicht enttäuscht. Wilma liegt mit typisch treuem Dackelblick in seinen Armen. Die Hauptsache ist ohnehin, dass er ja ihren Ball dabeihat.

Stefan Müller trainiert mit seiner Frieda immer in der Mittagspause: Jetzt wartet er, dass sie nur schnell ins Ziel fliegt. Robert Haas/Robert Haas

Fixierung auf den Ball. Ein rollender Ball löst den starken Jagdtrieb aus, den Dackel haben. Stefan Müller aus Berlin nimmt den kleinen orangeblauen Ball und rollt ihn vom Startpunkt in Richtung Ziel. Von da an ist es um die Zwergdackelhündin Frieda geschehen. Sie ist kaum mehr zu halten. Das Rennen geht los, sie kennt nichts mehr. Sie streckt ihre kurzen Beine weit vor und fliegt wie ein Pfeil ins Ziel. Frieda ist zweifache Deutsche Meisterin im Dackelrennen. In Magdeburg lief sie 40 Meter in 4,8 Sekunden. In München waren es beim zweiten Lauf 5,79. Ob es zum Sieg reicht? Kommt auf Zeus an. Der Dackelrüde aus der ersten Runde ist Friedas größter Konkurrent - und am Ende deutlich langsamer als die Konkurrentin.