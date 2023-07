Beim ersten Dackel-Race in der Motorworld in Freimann machten manche Teilnehmer auch kurz vor der Ziellinie Halt.

Beim ersten Münchner Dackel-Race treten 54 Hunde zum 40-Meter-Sprint an. Manche Teilnehmer gehen es trotz kläffender Kulisse aber ganz gelassen an - oder machen nach ein paar Schritten gleich wieder kehrt.

Von Joachim Mölter

Die Rolltreppe rauf und dann immer dem Gebell nach. Das wurde lauter, je näher man am Sonntag dem Dampfdom kam, eine der Hallen in der Motorworld in Freimann, die groß genug ist, um dort eine Rennstrecke aufzubauen. Die war zwar nur rund 40 Meter lang und führte auch nur geradeaus - für die Münchner Premiere eines Dackel-Rennens reichte das aber völlig. Aufgeteilt in drei Kategorien - Standard, Zwerg und Mix - rannten 54 kleine Jagdhunde um die Wette, angefeuert von Herrchen und Frauchen, angekläfft von ihresgleichen.