Von Jan Bielicki

Sie ist eine von 330 Ihresgleichen. Eine also von 330 Artgenossen, die Münchens Stadtkämmerei in ihrer Hunderassenstatistik, Stand Ende vergangenen Jahres, unter der Schlüsselnummer 12233 aufführt. Um ihr Name statt Nummer zu geben: Poppy heißt sie. Sie ist fünf Jahre alt und fünfeinhalb Kilogramm schwer, trägt einen in kurzes, rotbraunschwärzliches Fell gekleideten, in der Form an eine Bratwurst erinnernden Körper ziemlich behände auf vier auffällig kurzen Beinen. Sie ist also ein Zwergdackel, genauer und korrekt gegendert eine Kurzhaar-Zwergdackelin.