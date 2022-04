Von Anna Hoben

Der Himmel ist blau an diesem Vormittag Mitte April, ein guter Tag, um in Asien aufs Dach zu steigen. Asien ist eines von fünf Wohnhäusern im genossenschaftlichen Projekt Wagnis Art im Domagkpark im Münchner Norden. Hier lebt Rosemarie König, 83 Jahre, zwei Stockwerke unter dem Dachgarten, "wenn ich will, kann ich im Nachthemd hier hochkommen". Früher hat sie als Krankenschwester gearbeitet, heute gärtnert sie in luftiger Höhe. Das hat sich so ergeben, sie liebt die Natur, also schloss sie sich einer Pflanzgruppe an und staunte: "Was die alles konnten." Sie selbst musste sich ihr Wissen erst einmal anlesen, in Webinaren anlernen und ergoogeln. Es stellte sich heraus: Das Gärtnern war genau ihr Ding.