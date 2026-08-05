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Hitzeschutz„Jede Form von Begrünung wirkt wie eine natürliche Klimaanlage“

Lesezeit: 6 Min.

Walter Kufeld vor einer Biodiversitätsgrünwand in München.
Walter Kufeld vor einer Biodiversitätsgrünwand in München. Florian Peljak

Wärmeresistente Pflanzen im Topf, Efeu an der Fassade, Moose auf dem Dach – der Geograf und Botaniker Walter Kufeld weiß, wie man sein Zuhause jetzt für den nächsten Sommer vorbereiten kann.

Interview von Sabine Buchwald

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Welche Bedeutung haben Grünräume für Mensch, Tiere und das Klima? Wie kann man mit einfachen Mitteln mehr solcher grünen Orte in der Großstadt schaffen? Mit Fragen wie diesen beschäftigt sich der Geograf und Botaniker Walter Kufeld. Und er hat Antworten, die sich realistisch umsetzen lassen.

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