Wärmeresistente Pflanzen im Topf, Efeu an der Fassade, Moose auf dem Dach – der Geograf und Botaniker Walter Kufeld weiß, wie man sein Zuhause jetzt für den nächsten Sommer vorbereiten kann.

Welche Bedeutung haben Grünräume für Mensch, Tiere und das Klima? Wie kann man mit einfachen Mitteln mehr solcher grünen Orte in der Großstadt schaffen? Mit Fragen wie diesen beschäftigt sich der Geograf und Botaniker Walter Kufeld. Und er hat Antworten, die sich realistisch umsetzen lassen.