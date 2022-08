Von Bernd Kastner

Der Mann sitzt auf der Bank ganz links, grinst unter dem Schirm seiner Kappe und sagt: "Mein Name ist Barack Obama." Äh, wie der Präsident? Ach so! Der echte Name, soll das auf charmante Art heißen, der geht die Zeitung nix an. Süddeutsche? Ja, bei dieser Zeitung habe er viele Jahre selbst gearbeitet, erzählt Obama, in der Sendlinger Straße noch, lange her, aber in guter Erinnerung. Später dann draußen, in der Druckerei. Die Druckerei-Kantine! Bestens! Dann fängt Obama zu schimpfen an, nicht laut, aber energisch, über manche Leute hier. Er habe schon ein paar Mal die Polizei gerufen, so geht es doch nicht.