Das neue Strafjustizzentrum an der Dachauer Straße ist erst vor wenigen Monaten und nach zehn Jahren Bauzeit eröffnet worden, da bahnt sich einen Steinwurf entfernt die nächste Großbaustelle an. Denn auf dem benachbarten Grundstück am Rosa-Luxemburg-Platz will der Freistaat Bayern neue Wohnungen errichten. Dies soll über die staatliche Bayernheim GmbH geschehen, der das Areal dafür in Erbpacht zur Verfügung gestellt wird. Geplant sind etwa 350 größtenteils geförderte Wohnungen für Haushalte mit begrenztem Einkommen oder besonderem Bedarf; hinzu kommen ein Supermarkt und ein Café.

Der Entwurf der Büros Steidle Architekten und Mahl Gebhard Konzepte ist nun der Stadtgestaltungskommission vorgestellt worden, deren Mitglieder sich lobend zu den Plänen äußerten. Wann es mit den Bauarbeiten an der Stelle losgehen könnte, ist derweil noch offen. Man befinde sich in einer frühen Planungsphase, teilt die Baunova Bayern mit, die in der Sache für die Bayernheim spricht. „Ob und in welcher Form es umgesetzt werden kann, hängt von den weiteren Planungsschritten und der Finanzierung ab.“ Zu Fragen nach dem Baubeginn, der Fertigstellung und den Investitionskosten könne man daher keine Angaben machen.

Indes liegt der Bayernheim seitens der Stadt bereits ein positiv bewerteter Vorbescheid vor, was die geplante Dimension des Bauvorhabens und die Art der Nutzung angeht. Ursprünglich war die Fläche ebenso wie das benachbarte Grundstück als Behördenstandort deklariert und für das Strafjustizzentrum vorgesehen. Da dieses jedoch nicht das komplette Areal benötigt, soll nun im östlichen Bereich ein neuer Wohnblock entstehen.

Der Entwurf von Steidle Architekten, der bei einem internen Wettbewerb als Sieger hervorging, sieht dabei einen fünf- bis achtgeschossigen Gebäudekomplex mit großem Innenhof vor. Dieser solle „die Adresse des Hauses“ sein, sagte Steidle-Architekt Johann Spengler. „Der Hof ist intensiv begrünt, und auch die Erschließung erfolgt von innen.“ Dadurch wolle man erreichen, so Andrea Gebhard vom Büro Mahl Gebhard Konzepte, „dass die Menschen sich dort begegnen und Teil einer Community werden“.

Als weiterer Begegnungsort ist der grüne Dachgarten vorgesehen. Hier böten sich den Bewohnern „Bewegung, Ausblick und Erholung“, sagte die Landschaftsarchitektin. So lässt sich auf dem Dach der komplette Innenhof wie bei einem Rundlauf umschreiten. Auf der südöstlichen Seite sieht der Entwurf im Erdgeschoss eine Ladenfläche für einen Vollsortimenter vor – auch wegen des Lärms von der viel befahrenen Schwere-Reiter-Straße.

In den oberen Geschossen sollen in den Wohnungen verglaste Wintergärten als zusätzlicher Schallschutz dienen. Die bestehende Platanenallee entlang der Schwere-Reiter-Straße werde in Richtung Rosa-Luxemburg-Platz fortgesetzt, sagte Johann Spengler. Nahe dem Platz selbst sei ein Café mit Außenbereich geplant – auch um das aktuell noch recht trostlose Rondell „ein bisschen menschlicher zu machen“, so der Architekt. Um dies zu erreichen, habe das Projekt am Rosa-Luxemburg-Platz auf Fläche verzichtet, um dort zusätzliches Grün zu schaffen.

Der Gebäudeblock ist als klassischer Ziegelbau geplant. Darin soll auf 33 000 Quadratmetern Fläche ein Mix aus Wohnungen entstehen. Fast zwei Drittel davon hätten ein extra Kinderzimmer und seien damit auch für Familien gedacht, sagte Architekt Spengler.