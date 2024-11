Wegen einer Rauchentwicklung in der Technik ist am Dienstagabend eine Probe im Cuvilliés-Theater in der Residenz unterbrochen worden, wie die Feuerwehr mitteilt. Das Theater wurde für etwa eine halbe Stunde geräumt. Geprobt wurde das Stück „Die Ärztin“ von Robert Icke, das am Donnerstag Premiere hat. Wie bei einer Hauptprobe üblich, waren dabei auch Zuschauer anwesend – und deshalb auch eine Brandsicherheitswache der Feuerwehr.